Gustavo Petro pidió detalles sobre la ubicación del activista político Beto Coral, detenido por agentes del HSI en EE. UU.

La pareja del activista político Franklin Humberto Coral Garrido afirmó el viernes 19 de junio que no saben a dónde trasladaron de nuevo a su esposo, detenido el 16 de junio por dos agentes del HSI cuando regresaba a su vivienda, ubicada en Arizona (Phoenix, EE. UU.) - crédito @betocoralg/IG

A través de un extenso mensaje que compartió la mañana del sábado 20 de junio de 2026, el presidente colombiano Gustavo Petro le solicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, mayores detalles sobre el lugar en el que se encontraría el activista político Beto Coral, detenido el 16 de junio de de 2026 por parte de agentes del HSI (la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) cuando llegaba a su residencia en Arizona (Phoenix, EE. UU.).

El jefe de Estado reaccionó con la publicación al video que compartió la esposa del hoy detenido desde la cuenta de Instagram de su pareja (@betocoralg) la tarde del viernes 19 de junio, y en la que etiquetó a Petro.

PUBLICIDAD

“El presidente de la República de Colombia le exige al presidente de los EE. UU., que le diga al pueblo de Colombia, dónde está, Alberto Coral, el hijo del oficial de Policía colombiana que descubrió en que lugar estaba el narcotraficante más grande en el mundo de la cocaína: Pablo Escobar”, inicia la primera de las dos publicaciones que compartió a través de X el mandatario.

El primer mensaje del mandatario colombiano recordó el asesinato del padre de Coral, el capitán de la Policía Nacional Humberto Coral, que integró el Bloque de Búsqueda que dio con la caída del narco Pablo Escobar - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado le señaló con vehemencia a Trump que reafirme si en realidad la relación bilateral está en buenos términos para que pueda interceder en este caso que, según lo que el mismo mandatario compartió en el segundo mensaje, y replicando un artículo del diario estadounidense The New York Times en su versión en español, en el que se asegura que el secretario de Estado Marco Rubio autorizó en un memorándum la detención del activista colombiano Beto Coral.

PUBLICIDAD

Según lo que detalla el texto periodístico, Rubio lo declaró susceptible de deportación de Estados Unidos por considerar que sus críticas a un candidato presidencial de derecha (Abelardo de la Espriella) en Colombia respaldado por Donald Trump “socavan” (menciona el texto que Marco Rubio aprobó en un memorándum la detención de un migrante que criticó a un aliado de Trump) la política exterior estadounidense.

“Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior para ser utilizables, golpeables, torturizables (sic) económica y políticamente en los EE. UU. Si es así, el padre de Beto Coral, capitán de la policía de Colombia, perdió su vida por nada”, sentenció el presidente colombiano.

PUBLICIDAD

Más adelante en el primer mensaje, Petro le recordó a Trump que “Colombia ha sacrificado 15.O00 miembros de la Policía muertos en juventud por impedir que la sociedad de EE. UU. consuma cocaína y ha sacrificado más de 200.000 asesinados colombianos y un millón de hijos de Latinoamérica”.

El ciudadano colombiano hizo alusión en su mensaje al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @betocoralg/IG

El presidente colombiano apuntó con otro dardo a su homólogo y le dijo que con todo esto se han destruido “nuestras democracias conquistadas como las de ustedes con ejércitos de pueblos libertarios, ahora hostigadas por poderes mafiosos que parece también penetran el poder de los EE. UU.”.

PUBLICIDAD

Por todo lo anterior, al final de la primera reacción Petro trajo a colación un episodio que se vivió durante una de las últimas visitas del líder colombiano a suelo norteamericano.

“Pactamos que no nos insultaríamos sino que haríamos un ‘deal’ (negocio, en español) por la vida y la paz del mundo, la de los EE. UU. y la de Colombia y la de Latinoamérica y la del Caribe”, finalizó el jefe de Estado sudamericano.

PUBLICIDAD

Villavicencio indicó que el Gobierno colombiano, a través de la Cancillería, la Embajada y el Consulado en Atlanta, ha mantenido contacto permanente con la familia y seguimiento al caso - crédito X

Qué más dijo la esposa de Beto Coral

En la grabación, la compañera de Coral señaló en un mensaje adjunto al video que Coral “fue nuevamente trasladado este día por las autoridades migratorias estadounidenses”.

En la misma publicación se precisó: “Su familia asegura que desconoce su ubicación actual y advierte que su nombre ya no aparece en el sistema oficial ICE Locator, situación que ha incrementado la preocupación y la incertidumbre sobre su estado y sus condiciones de detención”.

PUBLICIDAD

Por todo lo anterior y no obtener comunicación con él, por “la falta de información”, detalla el mensaje, “la familia hace un llamado urgente al Gobierno de Colombia, a las Naciones Unidas, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional para que acompañen el caso y velen por el respeto de sus derechos fundamentales”.

“Queremos hacer nuevamente una denuncia ante la incertidumbre y hacer un llamado a todos los organismos internacionales. El día de ayer perdimos contacto con Beto, perdimos su ubicación, no tenemos acceso a su ubicación ni estado de detención, no le han imputado cargos y al parecer lo trasladaron nuevamente de manera rápida”, inicia la grabación que compartió la esposa del activista político.

PUBLICIDAD

La pareja de Coral compartió un video desde la cuenta de Instagram del activista detenido la tarde del viernes 19 de junio de 2026 - crédito @betocoralg/IG

Por todo lo anterior, la pareja de Coral pidió el acompañamiento de las autoridades para que “velen sus derechos como ser humano”, y agradeció a todas las personas que se han sumado a las voces de rechazo por lo que pasó.

“Aquí no solo está en juego la libertad de Beto, aquí está en juego los derechos de una persona, la libre expresión, el debido proceso, la dignidad y la libertad humana de todo aquel que piense diferente. Y esto no lo vamos a silenciar. Beto merece estar libre", finaliza la esposa del ciudadano colombiano, que permanece tras las rejas en EE. UU..

PUBLICIDAD

La segunda réplica de Gustavo Petro a Donald Trump: por el informe del diario The New York Times

El segundo mensaje de Petro vía X se relaciona con la publicación del artículo Marco Rubio aprobó en un memorándum la detención de un migrante que criticó a un aliado de Trump por parte del diario The New York Times, en su edición de español, y el presidente colombiano usó calificativos delicados para referirse al candidato de la derecha colombiana.

“Solo por el apoyo político que el secretario de estado de los EE. UU. Marcos (sic) Rubio dio al defensor de narcoparamilitares genocidas del pueblo colombiano, Abelardo de la Espriella, quien sugirió su captura, ha sido detenido y golpeado por el gobierno de los EEUU separándolo de su familia”, escribió Petro.

Petro calificó en su segundo mensaje a Abelardo de la Espriella como "socio de los narcoparamilitares" - crédito @petrogustavo/X

Petro justificó que Coral “pidió asilo en EE. UU. porque las mafias narcotraficantes podían asesinarlo hace diez años, y la actitud anti migrantes de Sudamerica ni siquiera ha posibilitado su autorización”, añadió el jefe de Estado colombiano.

Los señalamientos de Petro a De la Espriella continuaron, luego de que lo describió como un socio de “narcoparamilitares” y recordó lo que le pasó al padre del otro candidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda.

“El señor de la Espriella, abogado y socio de los narcoparamilitares que asesinaron 90.000 colombianos entre el año 1990 y 2007, ha desatado un ‘progromo’ (linchamiento) contra un grupo poblacional civil con identidad política, que es crimen contra la humanidad según el estatuto de Roma por los derechos humanos que creo la Corte Penal Internacional, y que ya ocurrió en Colombia con el asesinato de más de 7.000 militantes del partido legal colombiano: la Unión Patrótica, en dónde asesinaron al padre del actual candidato presidencial Ivan Cepeda, el senador Manuel Cepeda por miembros del ejército del estado colombiano en las calles de Bogotá“, apuntó Petro.

Por estos motivos, Petro pidió “a los gobiernos del mundo y a las organizaciones de derechos humanos del mundo su solidaridad para liberar al preso de conciencia Alberto Coral detenido en el estado de la Florida de los EE. UU.”.

En qué va el proceso judicial de Beto Coral, el activista colombiano detenido en EE. UU.

De acuerdo con lo que reseñó el artículo de diario norteamericano, la audiencia del caso del activista colombiano quedó fijada para el 30 de junio, mientras Coral fue trasladado de Phoenix a El Paso (Texas) y luego a Luisiana, según relató su expareja Tatiana Camacho.

De acuerdo con ese testimonio, el activista no aceptó una deportación voluntaria pese a que, en su última conversación, se mostraba desesperado.

Coral Garrido, de 40 años, fue arrestado el martes por autoridades migratorias el mismo día en que Rubio firmó el documento. En ese texto, al que el diario tuvo acceso, el secretario de Estado sostuvo que Coral había usado su estancia en Estados Unidos para apoyar al gobierno de Gustavo Petro y hacer campaña contra un candidato presidencial colombiano.

El secretario de Estado Marco Rubio firmó la orden que posibilitó el arresto de Beto Coral en Estados Unidos - crédito AP foto/Jose Luis Magana

Rubio escribió: “Permitir que Coral Garrido se quede en Estados Unidos socava los intereses de la política exterior de EE. UU. en los procesos democráticos de Colombia y da a entender que los extranjeros pueden usar plataformas estadounidenses para llevar a cabo campañas de desinformación con motivaciones políticas y acciones judiciales dirigidas contra actores democráticos extranjeros sin que ello tenga consecuencias”.

Caso Beto Coral: el memorándum vincula el activismo con la política exterior de Estados Unidos

El documento señala que Coral entró en diciembre de 2015 con una visa de turista y que mantiene pendiente una solicitud de asilo, menciona el mismo informe del medio estadounidense.

Según el memorándum, ese cuadro migratorio se combinó con una actividad política que el jefe de la diplomacia estadounidense consideró incompatible con los intereses de Washington.

El caso aparece, además, como la primera vez en que Rubio utiliza esa autoridad para recomendar la deportación de un activista por su actuación relacionada con unas elecciones en otro país. El diario enmarca esa decisión en una serie de memorandos previos dirigidos a personas cuya permanencia, según Rubio, afectaba la política exterior, en especial a manifestantes que habían protestado contra Israel.

Por consiguiente, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó la detención en un comunicado.

“Coral-Garrido entró en el país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía quedarse seis meses. Se quedó 10 años más de lo permitido por su visado, infringiendo las leyes de nuestro país. Seguirá bajo custodia del ICE a la espera de los trámites de expulsión”, reza en el documento que justificó los motivos de su arresto por parte de agentes del HSI.

El jefe de Estado afirmó que rechaza cualquier tipo de intervención extranjera en las elecciones - crédito Presidencia

Camacho dijo que Coral había mostrado a los agentes documentos de su solicitud de asilo y un permiso de trabajo vigente otorgado por un juez federal.

Según el relato de la expareja, los agentes le exhibieron una “carta” de Rubio que anulaba ese permiso y autorizaba su arresto.

La detención se produjo tras críticas a Abelardo de la Espriella y una denuncia ante el FBI

Coral, originario de Medellín, se había pronunciado en días pasados en contra de De la Espriella, que recibió el respaldo de Trump y el apoyo explícito de dirigentes republicanos de Estados Unidos, entre ellos el senador por Ohio Bernie Moreno.

Días antes de su arresto, Coral viajó a Miami con otras personas para exhibir pancartas destinadas a desalentar el voto de la diáspora colombiana a favor de De la Espriella. También afirmó que había ido a esa ciudad para impulsar una demanda contra el mismo candidato.

A fines de mayo, Coral presentó una denuncia ante el FBI en la que acusó a De la Espriella de grabar ilegalmente conversaciones telefónicas entre ambos y difundir el audio en Internet, lo que, según su versión, derivó en acoso.

Según lo que detalló en su testimonio Coral, el candidato se había comunicado con Coral en nombre del expresidente colombiano Álvaro Uribe, que había promovido una demanda civil por difamación.

“En repetidas ocasiones lo presionó para que se retractara” sobre Uribe, dijo Camacho. La expareja también contó que agentes del ICE interceptaron a Coral cuando regresaba a su casa en Phoenix con el hijo de 12 años de ambos y el perro de la familia.

Antes de ser detenido, Coral llamó al periodista colombiano Daniel Coronell, quien difundió un video grabado por el propio activista en el momento del arresto.