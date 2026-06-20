El suministro de agua comienza a restablecerse gradualmente en Buenaventura, tras una semana de emergencia

El retorno será escalonado porque el sistema requiere unas siete horas de llenado y presurización, con niveles estables en la red en hasta 72 horas y normalidad total en un máximo de cinco días - crédito Visuales IA

Tras el restablecimiento del agua después de siete días de interrupción, Buenaventura empezó a recuperar el servicio de manera gradual luego de la reparación de la tubería averiada.

Según la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (Saab), citada por la emisora Caracol Radio, el llenado y la presurización podrían demorar cerca de 7 horas, la recuperación de la presión en la red hasta 72 horas y la reposición plena del servicio hasta un máximo de cinco días.

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Tras siete días de interrupción, Buenaventura empezó a recuperar el servicio de manera gradual después de la reparación de la tubería averiada, pero el agua no regresará de inmediato a todos los sectores.

La empresa confirmó, en declaraciones recogidas por Caracol Radio, que concluyeron los trabajos de adecuación y soldadura que permitieron reactivar el sistema desde la Planta de Tratamiento de Escalerete.

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El diario regional El País de Cali informó que comenzaría desde el sábado 20 de junio de 2026.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, dijo a medios regionales que ya están la maquinaria y los técnicos en el punto de la falla, mientras el acompañamiento militar busca garantizar la seguridad durante las labores en terreno - crédito @Mineducacion/X

La avería ocurrió en El Venado, corregimiento de Córdoba, y dejó sin servicio a más del 70% de la población de Buenaventura.

Ese medio informó que la reparación requirió maquinaria amarilla, remoción de tierra y estabilización de la infraestructura en una zona con dificultades topográficas y de acceso.

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Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, dijo a El País de Cali: “Esperamos que mañana ya podamos tener agua, ya está en el sitio la maquinaria necesaria para restablecer el servicio, también están los técnicos que están arreglando el tubo. La Armada nos está acompañando precisamente para la seguridad”.

¿Por qué la normalización del servicio tardará varios días?

Aunque el sistema volvió a operar, la infraestructura debe pasar primero por un proceso de llenado y presurización que podría durar cerca de 7 horas.

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Añadió que la recuperación completa de la red podría tardar hasta 72 horas por la necesidad de restablecer los niveles de presión en distintos puntos del distrito.

Durante la interrupción, los carrotanques concentraron la entrega en población indígena, víctimas del conflicto y centros de atención, una respuesta que mitigó daños pero evidenció la exposición social ante fallas de infraestructura - crédito Carlos Jasso / Reuters

La proyección final de la empresa extiende la reposición plena del servicio hasta un máximo de cinco días. La finalización de las soldaduras y el posterior llenado de las líneas de conducción marcarían hacia los hogares.

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La Gobernación del Valle del Cauca informó a ese medio que sus equipos de ingenieros permanecerán en la zona hasta que se supere la emergencia.

¿Cómo se atendió la emergencia durante la reparación?

Durante la contingencia continuó el abastecimiento alterno con carrotanques, con prioridad para sectores vulnerables. Félix Castillo, asesor territorial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en Chocó, declaró a El País de Cali: “Es importante mencionar que las rutas de suministro de agua con carros tanques son un proceso coordinado entre las autoridades locales y la empresa de acueducto de Buenaventura. La prioridad es el abastecimiento de hospitales, centros de desarrollo infantil, albergues de población indígena, víctimas del conflicto armado y cárceles”.

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Sobre ese operativo, El País de Cali informó que se han suministrado más de 227.000 metros cúbicos de agua potable a través de 21 vehículos cisterna.

El mismo medio añadió que el esquema fue coordinado entre el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Alcaldía de Buenaventura y empresas privadas.

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Los reportes sobre la distribución de agua difieren entre fuentes, desde 227.000 metros cúbicos en 21 vehículos hasta 500.000 litros para 15.000 personas, una brecha que plantea preguntas sobre trazabilidad - crédito Luis Jaime Acosta / Reuters

Según esa fuente, se movilizaron ocho camiones cisterna, participaron cerca de 30 voluntarios y se distribuyeron más de 500.000 litros de agua a unas 15.000 personas. La atención oficial también incluyó otras medidas, de acuerdo con El País de Cali.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) gestionó el traslado de 116.000 unidades de Bienestarina líquida desde Armenia, mientras las clases siguieron de forma virtual y las autoridades mantuvieron la entrega de al menos 32.000 raciones del Programa de Alimentación Escolar.

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