Colombia

Gustavo Petro se tiró los ‘pasos prohibidos’ al ritmo de salsa en Cali, tras discurso de conmemoración del primer año de la Reforma Laboral

El mandatario fue viral en redes sociales luego de compartir la grabación que lo captó danzando con una de las integrantes de la compañía de baile al cierre del evento que se llevó a cabo en el parque de Las Banderas, en la capital vallecaucana

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El acto oficial se llevó a cabo la noche del viernes 19 de junio de 2026, a dos días de la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia - crédito @gustavopetrourrego/IG

Al ritmo de Cali pachanguero, uno de los éxitos más reconocidos de la agrupación salsera el Grupo Niche, el presidente Gustavo Petro cerró con música y baile su discurso en plaza pública la noche del viernes 19 de junio en el parque de Las Banderas, ubicado en el barrio San Antonio, en el occidente de la capital del Valle del Cauca.

Al finalizar el discurso, que el jefe de Estado pronunció para conmemorar el primer año de la Reforma Laboral, una compañía de bailarines de salsa acompañó al mandatario en el escenario y una de las integrantes del grupo invitó a Petro para que danzara, a lo que el gobernante no se inmutó y demostró sus dotes para bailar salsa.

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Luego de que él finalizó con su frase “Soy Gustavo Petro, y fui su presidente”, la icónica canción ambientó el lugar que se encontraba con asistencia masiva, y marcó uno de los últimos discursos del mandatario como líder de la Nación, dado que este episodio se presentó en vísperas de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, que definirá a su sucesor entre los candidatos Abelardo de la Espriella (por la derecha) e Iván Cepeda (por la izquierda) el domingo 21 de junio de 2026.

La grabación se hizo viral en redes sociales dado que el mismo jefe de Estado compartió el momento en su perfil de Instagram acompañado de las palabras “Cali pachanguero y el gobierno de la Vida”.

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El presidente colombiano conmemoró el primer año de la Reforma Laboral a ritmo de salsa, luego de que una de las integrantes de la compañía que ambientó el cierre del evento en el parque de Las Banderas lo invitó para que bailara con ella la noche del viernes 19 de junio de 2026 - crédito @gustavopetrourrego/IG

Las reacciones en la publicación del presidente estuvieron divididas, debido a que algunos lo reprocharon y hasta lo llegaron a comparar con el otrora líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, hoy tras las rejas en una prisión federal de los EE. UU., luego de su captura el 3 de enero de 2026, debido a que le recordaron que en más de una ocasión apareció bailando en sus discursos, incluso la recordaron un fragmento de la letra de la canción El Preso, de Fruko y sus tesos; además de Se pareció a ti, del Grupo Niche.

“SE PARECE TANNNNTO A TI MADUROOOO!!!!! bailarines los Comunistas, Después LLORARAS. Y LLORARAS, Sin Nadie que te Consuele. Lararilarara”, menciona el comentario de uno de los usuarios.

Mientras que del otro lado, los simpatizantes del presidente Petro señalaron en más de una ocasión lo que ellos mismos han llamado “la petro tusa”, y destacaron la labor de la adminstración del saliente mandatario.

- crédito @gustavopetrourrego/IG
El jefe de Estado mostró sus pasos a la hora de bailar salsa al final del evento en Cali - crédito @gustavopetrourrego/IG

Incluso, desde la cuenta del Ministerio de Trabajo en la misma red social se publicó este comentario en la publicación de Petro: “¡La petrotusa sí existe! Quedas en la historia por devolverle los derechos laborales a las y los trabajadores”.

Qué dijo Petro en Cali: la conmemoración del primer año de la Reforma Laboral

El presidente Gustavo Petro afirmó en Cali que los jóvenes podrán ingresar a cualquier universidad pública sin importar su estrato, en un acto en el que también llamó a votar y a vigilar la segunda vuelta del 21 de junio, en medio de denuncias sobre amenazas, persecuciones y censura en la antesala de la jornada electoral.

El mandatario hizo las declaraciones y tocó otros aspectos en medio de la jornada en el Valle del Cauca e incluso mencionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En ese mismo escenario, el presidente vinculó el anuncio sobre educación pública con una defensa del voto y de la participación juvenil.

El presidente colombiano Gustavo Petro pronunció su discurso ante una multitud en el parque de Las Banderas, situado en el barrio San Antonio, occidente de Cali - crédito REUTERS/Jair Coll
El presidente colombiano Gustavo Petro pronunció su discurso ante una multitud en el parque de Las Banderas, situado en el barrio San Antonio, occidente de Cali - crédito REUTERS/Jair Coll

Petro pidió a los jóvenes no quedarse al margen de la elección y les solicitó salir desde la primera hora para acompañar la jornada, y también los convocó a actuar como “testigos digitales” desde sus hogares para vigilar el desarrollo del proceso, como parte de los comicios que se desarrollarán en todo el territorio nacional.

“No permitiremos que silencien la democracia”, advirtió el jefe de Estado ante la multitud. El presidente sostuvo que hay intentos de impedir la libre expresión y el pensamiento diferente antes de la segunda vuelta presidencial de este domingo, y en medio del ambiente marcado por la alta polarización política.

Petro desde Cali: El presidente convoca a Uribe ante la JEP en masivo evento público - crédito Presidencia de la República

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