Discriminación en Barranquilla, vendedor insinuó que una mujer no tenía dinero por ser negra

En hecho de discriminación se presentó en un almacén de venta de telas en la carrera 52, entre calles 72 y 74, en el norte de Barranquilla. Marbel Romero Licona, una mujer afro y lideresa de comunidades, se encontraba comprando telas en uno de los locales del sector, pero como vio que las que necesitaba no estaban disponibles decidió pedirle al empleado que le diera una muestra para mostrársela al cliente a ver si le aprobaban la compra de las mismas.

El empleado de la tienda le respondió que si deseaba una muestra debía pagarla en $50.000, a lo que ella argumentó que era solo una muestra, el joven le aseguró que debía comprarla, por lo que ella preguntó si había cambiado la administración del lugar, “no quise discutir con él y me retiré”, comentó al medio de comunicación Zona Cero en donde hizo la denuncia.

“En el momento en que yo me retiro él dice: ¿A dónde va a tener esa negra plata para comprar telas... Eso fue todo, yo me retiré obviamente, dolida, herida porque yo creo que no tengo un capuchón y después me lo voy a quitar y después van a decir que soy una mujer negra. Además, mi atuendo dice que soy una mujer orgullosamente afro”, comentó la mujer al medio de comunicación.

La mujer aseguró que la falta de respeto por parte del empleado le había dolido mucho y que había estado dos días en duelo, pues nunca había sentido que la discriminaran por ser negra, “por qué a estas alturas de la vida, cuando en los mismos colegios están dando clases étnicas. Toda clase de etnia debería ser respetada”, comentó la mujer.

Cuando se hizo público el suceso, la ONG Confluencia de Mujeres interpuso una queja contra el almacén, el cual respondió: “Si durante la experiencia vivida por la señora Romero hubiere ocurrido algo diferente que le haya ocasionado los sentimientos que ustedes nos refieren, no hay duda de que esta organización rechaza dicha conducta y presenta las excusas públicas solicitadas en su escrito”.

Y aseguraron que investigarán lo sucedido, “Iniciaremos la investigación correspondiente al interior de la tienda mencionada con el ánimo de determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar, y de esta manera, adoptar las medidas internas de mejoramiento que fueren necesarias”, escribieron en su comunicado.

Hechos de discriminación en Colombia:

Meses atrás, Omar Murillo, el actor colombiano, reconocido especialmente por interpretar a ‘Bola 8′ en la serie El man es Germán. A través de su perfil oficial de Instagram, el actor compartió un video en el que denuncia haber sido víctima de un acto racista en una sede bancaria, grabación que después eliminó.

El famoso empezó el video resaltando que se encontraba en la entidad bancaria, donde maneja sus ingresos económicos, cuando el celador del lugar se acercó a él para pedirle que se retirara el sombrero y los lentes de sol, accesorios que son usados constantemente por el intérprete. Para Murillo la petición, ordenada por una funcionaria del banco, fue injusta pues él no era el único en el lugar que tenía este tipo de accesorios.

“Una persona viene especialmente a mí, cuando ve a otros que tienen gorras, y me dice que me quite el sombrero”, explicó el actor, mientras mostraba el interior del lugar y que, efectivamente, en la fila hay un hombre que lleva puesta una gorra. Entonces Murillo dijo que este era “otro acto de racismo y discriminación que debemos terminar, así sea yo actor o no, para cualquier persona, eso no se debe hacer”.