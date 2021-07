La razón por la que Juan Diego Alvira y su esposa no tendrían más hijos: “prefiero tener a la mamá de mi hija”

Juan Diego Alvira, su esposa Ana María y su hija María del Mar. Foto: Tomada de Instagram.

La paternidad del periodista ibaguereño Juan Diego Alvira sigue dando de qué hablar: antes, porque no había procreado junto a su esposa Ana María Escobar; luego, porque enterneció a las redes en compañía de la pequeña María del Mar y ahora, porque reveló los motivos por los que él y su pareja descartarían traer más niños al mundo.

La información la dio a conocer el mismo presentador de Noticias Caracol, quien hace tan solo unas semanas abrió un espacio de entrevistas en su Instagram, donde tiene más de 950 mil seguidores, y al que tituló ‘En la Mira Con Alvira’.

Durante una de las emisiones, el comunicador se puso cita con su esposa Ana María y sus fans, quienes no se pierden sus transmisiones. Aunque Alvira se había ido de viaje junto a su conyugue y su única hija, lo que ocasionó que varios televidentes se preguntarán por qué no aparecía en el noticiero, el periodista sacó de su tiempo para grabar y responder a varias de las dudas de los internautas.

Pues bien, durante la entrevista que le hizo a la mamá de su primogénita, quien también es periodista, se refirieron a si han pensando en ampliar la familia y regalarle un hermano o hermana a María del Mar.

Sin embargo, aunque no descartaron la posibilidad, dejaron en claro que tienen temor dado que Ana María enfrentó algunos percances de salud cuando se embarazó de María del Mar, por lo que Juan Diego comentó:

“Tener a María del Mar no fue nada fácil por razones médicas. La condición que yo puse es que el segundo bebé no representara ningún riesgo ni peligro para María ni para el mismo bebé. El doctor dio luces, alternativas”, dijo.

En ese momento, Ana María intervino y coincidió con su marido en que por el momento no habían pensando en traer más niños al mundo por las condiciones médicas que ella enfrentó durante su proceso de gestación: “Juandi dijo ‘yo prefiero tener una esposa y una hija, a tener dos hijas, pero no tener a la mamá de ellas’. Empezamos todo el proceso de hacer mil exámenes y se estableció que había una posibilidad alta de que se generara algún tipo de riesgo o para mí o para el bebé. No vamos a asumir ese riesgo”.

A pesar de que descartaron que en un futuro cercano pudieran tener más bebés, la pareja no descartó que más adelante si contemplarían engendrar a otro pequeño que acompañaría a la pequeña María de Mar durante su niñez: “Si de aquí a unos meses, o semanas, las cosas cambiaran y se diera una alternativa que permitiera reducir esos riesgos, sí podría contemplarse”, dijo el presentador de Noticias Caracol.

Además, la idea de adopción también podría estar dentro de las posibilidades de una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Sobre el tema, Juan Diego dijo: “No está decidido, pero siempre es una posibilidad”.

Cabe recordar que Juan Diego y Ana María llevan nueve años casados y se conocieron cuando estudiaron comunicación social y periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y, aunque no formalizaron su unión mientras se formaban académicamente, años más tarde y luego de ya ser profesionales, se reencontraron, comenzaron un noviazgo y en el 2008 contrajeron nupcias.

Por otro lado, no solo los une el periodismo, sino que ambos también estudiaron derecho, por lo que tienen conocimientos periodísticos y judiciales. Ana María, por su parte, ha trabajado en varios medios de prensa en Colombia y algunas instituciones del Estado; mientras que Juan Diego ha estado en City TV y ya lleva varios años en Noticias Caracol.

