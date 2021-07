Saltadores respaldan a empresa de ‘bungee’ implicada en la muerte de la joven abogada en Antioquia

El nombre de la joven abogada Yecenia Morales Gómez se ha llevado gran parte de espacios dentro de los medios de comunicación del país por su trágica muerte, el pasado 18 de julio. Su fallecimiento se convirtió en un debatido tema en redes sociales respecto a la seguridad a la hora de practicar deportes extremos.

Un video de la joven lanzándose de un puente, mientras intentaba hacer un salto de ‘bungee’, en el viaducto del antiguo Ferrocarril de Antioquia, ubicado entre los municipios de Amagá y Fredonia, circuló en internet y generó polémica respecto a la responsabilidad de la empresa encargada de esta actividad de recreación. Sky Bungee Jumping ya dio sus explicaciones y, ahora, algunos exclientes entregan sus versiones.

La joven de 25 años perdió la vida, de acuerdo con el informe de Medicina Legal, luego de sufrir un infarto mientras caía. La mujer no portaba las herramientas respectivas que se usan para este tipo de prácticas, lo que hizo que crecieran las voces de rechazo en contra de la empresa por su presunta culpabilidad de no actuar bajo los estrictos requisitos de seguridad sobre la joven. Por el otro lado, se habló de una supuesta confusión de la joven que, al parecer, había saltado bajo una orden que no era la suya, pues, la orden de saltar había sido para su novio.

Sky Bungee Jumping, sin embargo, aseguró que nada de esto era cierto, porque, según ellos, para el momento en el que la joven saltó, nadie estaba bajo la orden de saltar. “El 21 de julio de 2021, establecimos contacto con su familia. En esta comunicación nos pusimos a disposición para acompañarlos en las gestiones que sean necesarias. Les informamos que Sky Bungee Jumping tiene contratada una póliza de seguros y queremos acompañarlos en el trámite de su reclamación (...) no es cierto que la joven de 25 años haya saltado por la confusión de una orden de saltar que habría sido impartida a su novio. En el momento del accidente nadie estaba saltando, ni su novio ni otra persona”.

La empresa, además, y de acuerdo con investigaciones hechas por parte de las autoridades, estaría funcioando sin ningún permiso legal. El periódico El Tiempo, de hecho, descubrió que Sky Bungee Jumping estaba registrada en el municipio de Jardín, también en el suroeste antioqueño, pero había cancelado su matrícula ante la Cámara de Comercio de Medellín el 26 enero de 2018.

Ese mismo medio de comunicación contactó a dos ciudadanos que, anteriormente, ya habían usado el servicio de la empresa, y aseguraron que el accidente, al parecer, no sería culpa de Sky. Anlly Osorio llegó a la misma zona el pasado 25 de mayo. Ella, sus amigos, e incluso, su papá, saltaron del puente sin ningún tipo de problema. Reveló que el proceso fue largo y que los empleados están al pendiente de cada uno de los ciudadanos que se atreven a hacer este deporte extremo con ellos.

“(...) No tengo nada negativo que decir (...) Cuando yo me fui a lanzar me tocó esperar cinco horas porque había mucha gente delante de mí y durante todo ese lapso de tiempo que estuve esperando uno observa que tienen dos o tres arneses y mientras una persona está saltando, a otra se lo están poniendo y la están asegurando para que todo esté bien, cosa tal que el lazo suba. El lazo va a la altura del estómago, uno ve que está de frente”, explicó Osorio.

Para la mujer es ‘imposible’ que los trabajadores le dieran la orden de saltar sabiendo que, como se ve en el video, una persona acaba de terminar su salto y está siendo halada de vuelta al puente. Esto sin contar con el característico color rojo del lazo elástico que se usa para hacer este tipo de prácticas que queda a la plena vista de quien salta.

Al testimonio de Anlly se une el de Diego Vélez, quien hizo uso del servicio de Sky el pasado 20 de junio, casi un mes antes de la muerte de Yecenia. “El servicio me pareció bueno, los empleados muy amables y muy claros en todo momento, en cuanto a los equipos de seguridad al momento del salto me parecieron súper seguros y en ningún momento sentí que se fuera a reventar o a soltar o algo”, comentó en su diálogo con El Tiempo.

Diego argumentó que la orden para lanzarse es clara y que, de hecho, en medio de la expectativa que significa el salto, los presentes están muy al pendiente de quien va saltando. Explicó que la orden es clara: “3,2,1, bungee”.

“(...) Entonces no entiendo el por qué ella se tiró así, de la nada, ya que una persona ya había realizado el salto y estaban procediendo a subirla. Opino que fue un momento de pánico y nervios en donde Yecenia de pronto se bloqueó y reaccionó de la manera que no era”, comentó.

Las voces de apoyo hacia la empresa, sin embargo, no se detienen ahí. En sus redes sociales algunos usuarios han lamentado la muerte de Yecenia, pero han reafirmado la responsabilidad de Sky y sus buenas experiencias con la compañía. Por respeto a la familia, escribió la empresa en sus redes sociales, se abstienen a dar teorías sobre la muerte de Yecenia.

Sky Bungee Jumping





Seguir leyendo: