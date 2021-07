Piso 21 y el productor Ovy On The Drums lanzan ‘Te extraño’ junto a Blessd

Piso 21, Ovy On The Drums y Blessd en 'Te extraño'. Foto: Captura de pantalla

Una de las ciudades del país que más cantantes urbanos produce es Medellín. Y justo desde allí han llegado Blessd, Piso 21 y el productor Ovy On The Drums con ‘Te extraño’, canción que fue lanzada junto con su videoclip el jueves 22 de julio.

El tema, si se quiere, es un reguetón nostálgico con una letra dirigida a esa persona que ya no está y, pese a lo que haya hecho, aún se le extraña. “No puedo olvidar, tus besos en el centro comercial. Todo tiene su final, tengo que volver a empezar (…) la historia se repite, otra mujer que me traiciona y yo nada que aprendo de lo que me hace mal. Con tanta peleadera contigo caí a la lona, no sé por qué a la casa de tu mai vuelvo a llamar”, dice, por ejemplo, una de las partes de Blessd.

La pieza audiovisual contó con la dirección de Ronny Xavier, quien en el pasado ya había trabajado con Piso 21 en videoclips como ‘Diferente’, una colaboración que el grupo urbano hizo con Paula Cendejas. Por otro lado, Ronny también ha trabajado con otros cantantes del género como Maluma, cuando dirigió le video de ‘Tequila’, tema colaborativo entre el intérprete de ‘Hawái’ y Pipe Bueno.

Respecto de su trabajo junto a Blessd, quien apenas está en los inicios de su camino en la música – Piso 21 escribió en su cuenta de Instagram: “Magia, talento y sangre nueva para la industria de la música”.

Post en Instagram de Piso 21. Foto: Instagram @piso21

Sin embargo, pese a que es un reguetonero nuevo, Blessd ha logrado colaborar con colegas de mucha fama y éxito como Maluma con quien lanzó el remix de ‘Imposible’.

Respecto de lo que siente frente al éxito que ha estado teniendo, el paisa de 21 años dijo en julio de este año durante una entrevista con Minuto 30: “Yo vivo tranquilo, soy un joven muy tranquilo. Un día a la vez es como mi filosofía, tener los pies en la tierra. Esperar que Dios nos dé la sabiduría de qué es lo que sigue (…) simplemente estoy trabajando y todo como lo he dejado en las manos de Dios, él es el que me ayuda para que no sufra de estrés, ansiedad, ni nada de estas cosas”.

Ovy On The Drums, de los productores más reconocidos en Colombia:

El paisa ya ha trabajado en un sinnúmero de canciones de cuanto cantante urbano se pueda imaginar. Por ejemplo, Karol G. Entre sus temas con ella están: ‘Tusa’, ‘Bichota’, ‘¿Miedito o qué? (junto a Danny Ocean) – en la que Ovy también canta – ‘Follow’ (de la paisa con Anuel AA), entre otras.

Ovy también ha colaborado – ya sea como productor y/o cantante – con ‘Mau y Ricky’ en ‘Sigo buscándote’ y Mike Bahía en su canción ‘La Lá’.

La vez que Llane se fue de Piso 21:

LLane inició en la música como uno de los miembros del grupo urbano, Piso 21, al lado de David Escobar (Dim), Juan David Huertas (El profe) y Pablo Mejía (Pablito). Empero, pese al éxito que estaba teniendo el grupo, en 2019 Llane anunció que se retiraba para continuar con su carrera como solista.

“Mi vida con mis hermanos de Piso 21 ha sido increíble, no me puedo quejar de nada, todas las metas que nos propusimos las cumplimos (…) después de doce años siento en mi corazón y mi alma que quiero empezar mi propio camino, quiero expresar mi arte de una manera íntima y personal (…) los muchachos siempre pensando en lo mejor para mí, a pesar que no ha sido fácil la decisión, me han dado su apoyo y su amor”, expresó en su momento el cantante en un video publicado en su canal de YouTube.

Y, en su reemplazo, llegó al grupo David Lorduy Hernández, quien se ha mantenido hasta ahora.

SEGUIR LEYENDO: