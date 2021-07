“No quiero que este sea el final de mi carrera”: La actriz Marta Liliana Ruíz confiesa que tiene cáncer de boca

Tomada de Instagram @martalilianaruizoficial

Es una de las actrices más queridas por todos los colombianos, que comenzaron a verla en las pantallas de televisión desde muy temprana edad, después de haber representado a su departamento Santander en el Concurso Nacional de la Belleza. La mujer habló con el programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol Televisión e hizo unas revelaciones que dejaron sorprendidos a sus seguidores.

“Tengo cáncer”, fueron las palabras con las que la actriz abrió la entrevista de manera contundente, y agregó, “hace cinco años empecé a tener una lesión minúscula en la lengua, fui al médico, él me la retiró, hizo la cirugía, se mandó a patología, el resultado era una leucoplasia”.

La leucoplasia es una enfermedad que genera un engrosamiento en ciertas áreas de la boca de color blanco. La mayoría de estas lesiones no son cancerosas, pero algunas si pueden presentar indicios de cáncer y llegan a ser ocasionadas por el consumo de tabaco. Se caracteriza por su aparición en las encías, la lengua, la parte interna de las mejillas y en la parte inferior de la boca, por lo que muchos médicos indican que es imposible retirarlas.

“A los tres años volvió la lesión, volvimos a mandar a patología y era una segunda leucoplasia. El año pasado durante la pandemia, yo me vi una laceración muy pequeña no en el mismo lugar donde eran las anteriores sino debajo de la lengua, dije ‘bueno esto se va a sanar’ y como era época de pandemia los cirujanos no trabajaban al 100%”, reveló Ruíz a ‘La Red’.

La actriz mencionó que, en mayo de este año, las lesiones comenzaron a tomar un tamaño mucho mayor al que normalmente presentaron en las dos ocasiones que ya habían presentado, pero también, apareció un dolor que ella nunca había sentido y consultó al especialista.

“El me hizo la extracción de la lesión, lo mandó a patología y en esta oportunidad se demoró, me llamó a su consultorio y me dio la noticia que tengo cáncer. Por fortuna es un tipo de cáncer menos agresivo que otros”, señaló la actriz para ‘La Red’.

Marta Liliana será sometida a una nueva intervención quirúrgica en el mes de septiembre, un proceso que será un poco más complicado y extenso que ella está dispuesta a transitar.

“Por fortuna este tumor ocupa más o menos ¼ de la lengua y la manera de erradicar el cáncer es sacarlo completamente, incluyendo los bordes que son un centímetro a cada lado de la lesión incluyendo hacia abajo. Viene un implante en ese lugar que se va a sacar, será tomado de mi brazo, van a tomar la arteria, toda la parte vascular del brazo, la van a poner en la lengua. Microcirugía es que va a ser una cirugía microscópica donde tienen que conectar cada uno de los vasitos donde van a tener que poner la parte de mi brazo reemplazando la lengua”, especificó la artista para el programa de entretenimiento.

Cabe resaltar que la cirugía tendrá un tiempo de duración de 12 horas, después pasará unos días en la zona de cuidados intensivos y después comenzará un proceso de adaptación del implante pues no podrá alimentarse de manera normal por lo que su nutrición será a través de una zona.

“Indiscutiblemente voy a tener una lesión en el habla que yo espero que con tenacidad, con fuerza y con berraquera que es la que debo tener en este momento, superarla, dedicarme a hacer toda la terapia porque yo no quiero que este sea el final de mi carrera”, puntualizó.

Para enfrentar este proceso tan difícil, tiene como su principal motivación el amor de madre, pues tiene una hija adolescente que está en un momento de su vida en el que necesita tenerla al lado. Hoy solamente le pide a sus seguidores que a través de un lazo de fe, ella pueda vencer una batalla más en su vida.

“Yo les puedo decir que voy a someterme a este proceso que es doloroso, que es difícil, que para mí va a ser muy incómodo pero que necesito que me ayuden con una oracioncita porque Dios es el que todo lo puede”, finalizó la actriz para ‘La Red’.

SEGUIR LEYENDO