Matador recibe nuevos mensajes relacionados con el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro

A inicios de mayo el caricaturista Julio César González, mejor conocido como Matador, aseguró que luego del ‘hackeo’ de Anonymous a la página web del Ejército Nacional, que filtró los datos de altos mandos de la Fuerza Militares, evidenció que algunos de los mensajes que recibió el año pasado en su celular provenían del teléfono del general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército.

“Hoy, gracias a que Anonymous hizo público el número telefónico de Zapateiro, descubrí que desde el mismo teléfono del General me enviaron estos mensajes el año pasado, así como llamadas sospechosas de otro teléfono. Hago público esto, por seguridad”, aseguró el caricaturista en ese momento.

Uno de los mensajes que recibió Matador.

Tras la polémica, el comandante Zapateiro emitió un comunicado en el que aseguró: “Quiero recordarle que ese mensaje hace parte de varios que hemos cruzado a través de WhatsApp, con pleno conocimiento suyo de con quién estaba hablando. Tanto así que incluso se refirió a mí en algunas de sus respuestas como …¿esos son sus héroes de la patria que tanto defiende?... ¡AJÚA!”.

Nuevos mensajes

Este jueves, Matador volvió a publicar en su cuenta de Twitter mensajes que le llegaron el pasado 14 de julio a su número privado proveniente de un supuesto periodista que dice fue asesor de comunicaciones del general Zapateiro, y que fue él quien lo llamó en varias oportunidades y no el comandante del Ejército.

“Matador que mal tan grande me hizo usted publicando mi celular en la denuncia que hace del general Zapateiro. Usted lo tenía porque en diciembre cuando yo era asesor de prensa de él; este año no lo soy porque no me renovó el contrato, usted y yo hablamos a finales de diciembre a raíz de varias caricaturas que publicó de él. Yo me acuerdo que usted riéndose me dijo: ‘es que da mucha papaya’. Yo le pedí que me ayudara bajando un poco”, se lee en el chat.

El hombre que escribió el mensaje se refiere al número que Matador publicó denunciando “llamadas sospechosas” y del que Zapateiro aseguró no saber nada.

“Si aparece alguna llamada mía a usted era para saludarlo y felicitarlo por un logro profesional y las últimas para informarle que yo no trabajo con Ejército (...) no era para amenazarlo, ni nada por el estilo, porque no soy un delincuente soy un periodista profesional decente y honorable”, dijo el hombre.

Matador le respondió: “quisiera saber porque no tiene avatar, quien le dio mi número privado”.

Por estos nuevos mensajes, el caricaturista volvió a cuestionar al general Zapateiro. “General en su carta enviada hace dos meses usted dijo que desconocía las llamadas de 3153599120, pues en este mensaje de WhatsApp dice lo contrario y pertenece a Electronics Store. ¿Conoce usted a este señor?, ¿Cuál era la intención de sus mensajes?”, se preguntó.

En su momento, Matador aseguró que él no era enemigo del Ejército y que solo era un caricaturista que hace su trabajo desde el humor y la verdad. “Aclaro entonces, que usted y yo no tenemos una amistad, no nos hemos encontrado nunca en ningún sitio, no tenemos fotos juntos, desconocía que usted era el emisor de tales mensajes y este es el momento en el cual desconozco de dónde sacó mi número privado”, aseveró.

También dijo que el descrédito del Ejército se debe a abusos, violaciones, politizaciones, ejecuciones extrajudiciales, corrupción y ahora también al magnicidio del presidente de Haití, “no es gratuito”, dijo.

“Puedo asegurarle, General, que todo lo dicho en la presente carta está debidamente soportado en pantallazos, números telefónicos y mensajes de WhatsApp, de los cuales tiene conocimiento la Fiscalía General de la Nación”, concluyó el polémico caricaturista.

