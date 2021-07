Gustavo Bolívar responde mensaje de cumpleaños que le envió José Félix Lafaurie: “el que ríe de último ríe mejor”

Fotos: Colprensa

Este 22 de julio el senador Gustavo Bolívar cumple 55 años y en redes sociales varios seguidores le han enviado un mensaje de felicitaciones en este día. Sin embargo, uno de sus mayores contradictores, José Félix Lafaurie, ganadero y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, le dedicó una postal que se burla de lo ocurrido el pasado 20 de julio en la instalación del Congreso.

Bolívar fue postulado por toda la oposición para ocupar la segunda vicepresidencia del Senada en este último periodo legislativo, pero perdió pues la votación quedó 32 a su favor y 66 por el voto en blanco.

Precisamente, ese mismo número se usó para la imagen que compartió el ganadero en su cuenta de Twitter. “¿Dejar pasar en BLANCO el cumpleaños de #Bolívar? ¡Jamás!”, escribió Lafaurie.

El senador respondió rápidamente a esta publicación asegurando: “El que ríe de último ríe mejor. #GuardeEsteTuit Mil bendiciones para usted y su querida esposa”.

Bolívar también se refirió al #CascoTriste que utilizan los uribistas para burlarse de él en Twitter. “Doy RT a las burlas con el HT #CascoTriste porque el mundo da muchas vueltas y: 1. El Partido Verde perderá su jugadita y deberá entregar la 2da Vice. 2. El uribismo estará en la oposición dentro de un año (55/86) 3. Respetaremos sus derechos como minoría que serán. Somos demócratas”, señaló.

La senadora Cabal también ha celebrado la derrota de Bolívar en el Senado y aseguró que se dio por su propia “dignidad”, recordándole un trino de 2014 en el que el ahora congresista escribió que votaba en blanco en las elecciones presidenciales, “porque tengo dignidad”.

“Hoy derrotamos al candidato de los que se autodenominan ‘las minorías’ que son absolutamente destructivas con la postulación de Gustavo Bolívar, el jefe de la Primera Línea para la segunda vicepresidencia del Senado. Histórico como dicen los mamertos, ¡histórico!”, dijo Cabal en forma sarcástica y concluyó señalando que “como la izquierda radical y las ‘minorías’ están acostumbradas a la tiranía, pues están muy bravos”.

Sobre la votación en la que perdió, el senador Bolívar anunció que sus abogados ya están trabajando en una tutela y en una demanda ante el Consejo de Estado, “porque es claro que se violó aquí un derecho fundamental que es el derecho a ser oposición”, señaló el político.

Serán los jueces quienes resuelvan si se repite la votación, o si le da una oportunidad a Bolívar de ser quien represente a la oposición como se consensuó en un principio. Y advierte Bolívar: “esa mesa directiva quedó viciada y todos los proyectos de ley que estudie y se voten en estos días van a ser viciados porque esa mesa directiva hoy es ilegítima por haber violado el Estatuto de la Oposición”.

En conversación con la periodista María Jimena Duzán, Bolívar explicó que desde hace tres años que se pactó quiénes eran los senadores que iban a conformar la mesa directiva cada periodo y el Partido Verde había tenido la oportunidad de empezar esa representación en el primer periodo legislativo 2018-2019 con la senadora Angélica Lozano, y que él quedaría para el tercer periodo pero lo cedió a la senadora Griselda Lobo de los Comunes, por lo que tuvo que ser elegido para este periodo.

“Eso es ilegal, dice la norma que el partido político que ya haya ocupado la vicepresidencia no puede volver a ocupar si no lo han ocupado ante los demás partidos salvo haya un consenso y aquí no hubo consenso”, dijo Bolívar por el puesto que finalmente quedó en manos nuevamente de los verdes.

