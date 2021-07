Madrid reveló cómo manejaban las mujeres el tema de la menstruación en ‘Desafío The Box’

Madrid, participante Desafío The Box. Foto: Caracol Televisión

El ‘Desafío’, como cualquier otro reality, deja a su paso un buen número de interrogantes entre su público. Por ejemplo, entre muchas cosas, hay algunos temas que, al parecer, generan más interés o curiosidad: ¿Cómo hacen los participantes para hacer sus necesidades? – aunque en ‘Desafío The Box’ había baños y duchas, en otras temporadas del programa no ha sido así - Y ¿Cómo manejan las mujeres el tema de la menstruación?

De hecho, sobre este último tema Mateo Carvajal - ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017’ – fue interrogado por un usuario, pero comentó en sus historias de Instagram que dicho cuestionamiento debería estar dirigido a las mujeres. Ahora, Laura Jiménez Madrid - quien logró escalar hasta la final de ‘Desafío The Box’ 2021 – también recibió la pregunta de uno de sus tantos seguidores. Entonces, pareciera ser que el tema es una duda insistente.

“Esta es la duda más grande. En esto coincidimos muchas de las que estuvimos allá: Por el estrés y la falta de comida no nos llegaba el periodo”, escribió la paisa en sus InstaStories.

Historias de Instagram de Madrid, participante ''Desafío The Box'. Foto: Instagram @laujmadrid

Por otro lado, durante el capítulo 78 – el último de esta temporada del reality de Caracol Televisión – se les vio a Madrid y Gonzalo Andrés Pinzón (Galo) – ganador de ‘Desafió The Box’ 2021 – dándose besos en el rostro en un plan aparentemente romántico. Incluso su compañero Andrés Felipe Ojeda (Pipe) le comentó a Cristian Alexander Acho “¿Será que sí hay algo? Yo sí a veces veía que tenías sus miraditas y todo, pero eso no lo había visto. Pero hasta hacen bonita pareja”.

En ese sentido, tal vez, un usuario interrogó a la paisa: “¿Qué pasó con Galo?”. Y su respuesta fue: “No, pues qué pasó… que ganó”.

Historias de Instagram de Madrid, participante ''Desafío The Box'. Foto: Instagram @laujmadrid

¿Cómo fue el paso de Madrid por Desafío The Box?:

Omega fue un cuarto equipo conformado por deportistas que no fueron elegidos por ninguno de los integrantes de los otros equipos liderados por los exparticipantes – Olímpico (Alpha), Gago (Gamma) y Tin (Beta) - por eso, Omega no contó con ningún exparticipante como capitán en sus filas. Y, para lograr ser parte del equipo fucsia los concursantes sobrantes fueron rivales en una prueba en la que solo ocho fueron los ganadores, cuatro mujeres y cuatro hombres. Como no entraron al programa siendo seleccionados por nadie, los Omega originales siempre han sentido que se le han “luchado” más por ganarse ese cupo en ‘Desafío The Box’.

Madrid, junto a Paola Solano – ganadora de ‘Desafío The Box’ 2021 - Karen Bayona y Ángela Yulima López (Tatica) fueron las mujeres que quedaron en Omega.

A medida que avanzó el programa Madrid brilló por todas sus habilidades, especialmente la velocidad y el equilibrio. Sin embargo, después de salir victoriosa en algunos ‘Desafíos a muerte’, que vale recordar son pruebas de eliminación, la paisa perdió uno de ellos – más o menos a la mitad del reality – y salió del programa. Sin embargo, luego de que Sofía Acosta Bernal, de Beta, diera un paso al costado y se retirara por lesión, la deportista se reincorporó al programa siendo parte, en esta ocasión, del equipo azul; en el que estuvo hasta antes de la semifinal.

Ya en semifinales junto a Paola Solano le ganaron la carrera a Melissa Chalare Rengifo (Meli) y Sonia Manjarrés, y lograron escalar hasta la final. De este modo, las Omega originales – Aunque Paola quiso representar a Alpha, el segundo equipo en el que estuvo en el programa – realizaron una última prueba en la que estuvieron muy reñidas, pero finalmente fue Solano quien terminó saliendo victoriosa. Madrid quedó en segundo lugar.

En cuanto a los hombres Gonzalo Andrés Pinzón (Galo) le ganó a Juan Manuel Gil. Galo y Paola fueron los ganadores.

SEGUIR LEYENDO: