El maestro Adolfo Pacheco fue dado de alta tras 22 días hospitalizado

A finales del pasado mes de junio, se hizo pública la noticia que alertaba de las complicaciones de salud que rondaban al legendario juglar vallenato, el maestro Adolfo Pacheco Anillo. El compositor del clásico ‘La hamaca grande’ había sufrido de un infarto y presentaba problemas respiratorios. De acuerdo con lo que informó Noticias Caracol, Pacheco estuvo bajo observación médica porque, además de los síntomas que ya tenía, había sospechas de que estuviera padeciendo de coronavirus. Inicialmente, su familia lo trasladó al hospital local de San Jacinto, sin embargo, ante la complejidad de su estado, fue remitido a la Clínica Especializada La Concepción, en la ciudad de Sincelejo. 22 días después de su hospitalización, Pacheco ya fue dado de alta.

“Le dieron de alta en horas de la mañana, estamos cumpliendo el protocolo y esperamos estar pronto en nuestro San Jacinto querido. Fueron 22 días que estuvo recluido en el centro asistencial, los primeros días estuvo en Cuidados Intensivos y el resto de los días hospitalizado”, manifestó Gloria Pacheco, hija del músico, ante los micrófonos de RCN Radio, el pasado 20 de julio.

Según lo que explicó la mujer a la emisora, su padre entró al hospital bajo el diagnóstico de insuficiencia coronaria y renal. Pacheco tuvo que ser sometido a un cateterismo para, posteriormente, y luego de atención electrofisiología, ser intervenido con un marcapasos. “Siempre ha estado muy orientado, está tranquilo, tiene buen semblante, va con unas indicaciones, tiene que desacelerarse un poco porque siempre ha sido inquieto, él nunca ha ahecho una sola cosa. Últimamente le gustaba ir a su finca y para recrearse (...) se dedica a la ganadería”, relató Gloria sobre su padre de 80 años de edad.

Esta no es la primera vez que el creador de éxitos musicales como ‘El mochuelo’ y ‘El cordobés’ pasa un percance médico. En mayo del 2020, de acuerdo con lo que informó El Heraldo, Pacheco fue ingresado por una descompensación física y dificultades respiratorias a la Clínica General del Norte en Barranquilla. En esa ocasión, también se le realizó un cateterismo.

“Este infarto me hizo cambiar mi estilo de vida, nada de gallos, algo que me emociona mucho, nada de mujeres, ni amoríos (...) me quitaron todo lo bueno del mundo. Lo que si tengo claro es que voy a seguir haciendo música hasta el último de mis días, eso de seguro me hará mucho bien”, dijo el artista en entrevista con ese medio de comunicación.

Durante su más reciente hospitalización, lo que explicó Omar Castilla, médico intensivista de la clínica cardiovascular de Sincelejo, en Sucre, es que el juglar tuvo que usar asistencia respiratoria artificial de “oxígeno a bajo fluido”. Luego de que se descartó que padeciera de coronavirus, gracias a una prueba antígena, el también compositor de ‘El tropezón’ y ‘El viejo Miguel’ se sometió a ecocardiograma, y a otros estudios, que revelaron las fallas en el funcionamiento de su corazón. Su familia ahora lo espera en casa.





