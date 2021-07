Daniel Quintero recomienda no salir el 20 de julio, debido a presuntas infiltraciones del Eln en las marchas

Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Alcaldía de Medellín.

Este 19 de julio, un día antes de la conmemoración del grito de independencia en Colombia, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, recomendó a quienes van a manifestarse no hacerlo.

El mandatario de la capital antioqueña aseguró que grupos al margen de la ley, como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), quieren infiltrar la jornada de protestas que también se desarrollará en otras poblaciones del país. Incluso aseguró que existe la posibilidad de atentados terroristas, de ahí la recomendación a los manifestantes de estar en las calles.

“Sabemos que hay intereses de infiltración de parte del Eln, pero también la posibilidad de que el Eln en su frente urbano nacional quiera poner artefactos explosivos en la ciudad. También que quieran derribar torres de energía, por eso tenemos un dispositivo con el Ejército Nacional que nos acompaña en la periferia”, aseguró.

En Medellín, al parecer, no solo se desarrollará la marcha a la que convoca el Comité del Paro, en cabeza de las centrales sindicales obreras, sino una organizada por simpatizantes del Centro Democrático, quienes desfilarán con camisetas blancas. Sin embargo, más allá de si son convocadas por partidarios del uribismo o de sectores políticos alternativos, Daniel Quintero solicitó no marchar. Conforme con él, hacerlo pondría en riesgo a la ciudadanía.

“Por eso, a los grupos que están planeando marchas el día de mañana, no importa si son con orientación más hacia la derecha o hacia la izquierda, mi recomendación es no salir a marchar, no exponer a los ciudadanos a marchas de ningún tipo porque podrían eventualmente ser infiltradas”, sostuvo el alcalde.

Este lunes, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) para velar por el desarrollo una jornada de manifestaciones tranquila. “Se dispuso a todos los grupos activos de forma permanente, a los bomberos, a la Secretaría de Salud con sus entidades, EPS y hospitales, al Dagrd y a todos los actores que vamos a estar pendientes para que todo salga bien y no haya ningún problema”, agregó Quintero.

Para encargarse de la seguridad en Medellín y el resto del Vallé de Aburrá, la Policía dispondrá de 2.268 uniformados. En los demás municipios del Antioquia se distribuirán otros cerca de 2.000 efectivos de la institución, de acuerdo con el comandante departamental de Policía, Daniel Mazo Cardona.

Acerca de las declaraciones de Daniel Quintero, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Antioquia, Jaime Montoya, parte del Comité del Paro, afirmó: “Siempre han sido unas manifestaciones pacíficas y nosotros no permitimos que nos infiltren esas movilizaciones. Le pedimos garantías a la alcaldía para que brinde las protecciones”.

Se reanudó proceso de revocatoria

Este lunes también se reanudó el proceso de recolección de firmas para revocar de su cargo a Daniel Quintero, encabezado por el movimiento cívico Pacto por Medellín, que estaba suspendido desde el pasado 23 de junio, debido a que aún no tenía protocolos de bioseguridad concretos establecidos pese a la coyuntura de la pandemia.

Luego de una reunión con el alcalde ad hoc, Juan Pablo Díaz Granados (viceministro del interior), y la secretaria de salud ad hoc, Rita Almanza, se estableció que Pacto por Medellín tendrá puntos fijos para que quienes deseen firmar la revocatoria lo hagan. Deberán ser más de 350.000 ciudadanos y el plazo que tendrán es de dos meses.

