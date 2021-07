Caso Uribe: Corte Constitucional revisará tutela y calidad de imputado del exmandatario en caso de supuesta manipulación de testigos

El caso por supuesta manipulación de testigos al que está vinculado el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez volverá a ser revisado por la Corte Constitucional. La noticia fue anunciada este lunes 19 de julio, luego de que el alto tribunal admitiera una tutela interpuesta por el mismo exmandatario en la que aseguró que no se puede homologar la indagatoria que le hizo la Corte con la imputación de cargos que le hizo la justicia ordinaria después de que renunciara a su curul como Senador.

Toda esta situación inició con la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, emitida en noviembre de 2020, que declaró formalmente imputado por presunto fraude procesal y soborno a Uribe. Ante esto, la defensa del expresidente apeló para solicitar se quitara la calidad de “imputado” que le impuso un juez una vez su caso salió de la Corte Suprema de Justicia y pasó a la justicia ordinaria.

“Declarar improcedente el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa invocados por el señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”, se lee en la sentencia.

La solicitud fue rechazada el pasado 27 de enero por el Tribunal Superior de Bogotá, argumentando que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa del exmandatario, tras determinar que él ya pasó por una imputación de cargos.

Ahora, el caso volvió a ser revisado por el magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien terminó admitiendo la tutela. El funcionario respondió a un documento que fue enviado por parte de la defensa del expresidente Uribe en la que se lee:

“Con esta situación y sin mayor respaldo argumentativo, la Honorable Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no entró a valorar el pedimento solicitado por este apoderado, ya que incurrió en una petición de principio al resolver la acción de tutela (que consistía en justamente debatir que el doctor Álvaro Uribe había sido imputado) sobre el fundamento [de] que en virtud de la decisión atacada y cuestionada, ya se había formulado imputación de cargos en contra de mi representado”.

Hay que recordar que la decisión está respaldada por otros dos magistrados: José Fernando Reyes y Jorge Enrique Ibáñez, incluso, por la Procuraduría General de la Nación. Margarita Cabello, encargada del mencionado organismo de control, se pronunció acerca del tema el pasado 10 de julio para pedir que se revisara el fallo del alto tribunal.

Cabello dijo que este es un asunto que amerita un pronunciamiento de la Corte sobre “el impacto que genera sobre los derechos de los procesados la homologación de la diligencia de indagatoria con la formulación de imputación”.

“El caso de la referencia resulta de trascendencia nacional ya que la inexistencia de un precedente claro sobre las reglas procesales aplicables, tratándose del juzgamiento de congresistas cuando renuncian a su investidura, no solo origina un escenario complejo para el respeto de las garantías procesales de los parlamentarios, sino también genera en la sociedad”, dice la petición de la procuradora.

Por supuesto esta petición generó toda una polémica en redes sociales. “Margarita Cabello Blanco, solicita que no se le diga imputado, al imputado Álvaro Uribe”; “Procuraduría pide revisar tutela de Uribe para no ser llamado imputado. Muy ‘descabellada’ petición, está llamada a ser desechada. A quienes la justicia imputa, se llaman imputados, punto, no hay otro nombre. ¿Procuraduría a quien sirve?”; son algunos de los comentarios.

