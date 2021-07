Conductor de tractomula implicado en la muerte del niño Julián Gómez quedó en libertad

El niño Julián Gómez perdió la vida tras ser arrollado por una tractomula en la vía Zipaquirá-Cajicá. Fotos: cortesía.

Las autoridades dejaron en libertad al conductor de la tractomula que arrolló al niño ciclista Julián Esteban Gómez, recordado por ser quien protagonizó la icónica imagen llorando tras la consagración de Egan Bernal en el Tour de Francia 2019. El hombre estuvo recluido este domingo 18 de julio en una URI de Zipaquirá, donde entregó su primera versión de los hechos.

En un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, que fue recogido por el diario El Tiempo, se explica que al conductor se lo investiga por el delito de homicidio culposo. “El tractocamión fue inmovilizado y llevado al parqueadero dispuesto por la Policía de Tránsito. Por su parte, el conductor del camión fue trasladado a las instalaciones de la URI para realizar los actos urgentes adelantados por el delito de homicidio culposo”.

La puesta en libertad del conductor no significa que este quedó exento de cualquier responsabilidad, pues el siguiente paso será obtener la información necesaria sobre el caso, entre ellos algunos videos en el lugar del incidente, así como otros en las inmediaciones de la zona. De igual modo, se busca recopilar los testimonios de quienes fueron testigos del siniestro. Por ahora el sujeto implicado seguirá vinculado a la investigación a la espera de conocerse su grado de responsabilidad.

El citado medio menciona que al hombre se le practicaron las respectivas pruebas de alcoholemia, las cuales arrojaron un resultado negativo. De igual modo, se indicó que todos los papeles del tractocamión se encontraban en regla y que la persona no tenía comparendos de tránsito pendientes.

Recordemos que el accidente ocurrió este domingo en la vía Zipaquirá-Cajicá en el Kilómetro 17+700, sector de Manas, en el departamento de Cundinamarca, cuando el menor de edad se encontraba entrenando junto a su tío y su abuelo en horas de la mañana.

LA VERSIÓN DE LOS FAMILIARES:

Con el pasar del tiempo, se van conociendo algunos detalles sobre las causas que detonaron en la muerte del ciclista de 13 años. Guillermo Caicedo, tío de Julián Esteban, relató a Noticias Caracol cómo ocurrieron los sucesos, asegurando que el conductor de la tractomula comenzó a pitarles en la vía:

“Íbamos entrenando Zipaquirá-Centro Chía y el conductor de la mula nos empezó a acosar con las cornetas y arrimarnos demasiado la mula. Íbamos en fila india. No me di cuenta cómo trastabilló y se fue debajo de la mula, entre las llantas de la mula”.

Según su versión, el ruido de los pitos “puso nervioso” al joven ciclista, quien terminó perdiendo el control de su bicicleta hasta terminar debajo de las llantas del automotor. “Empezó a sonar las cornetas para que nosotros nos orilláramos más, íbamos por la berma, en fila india, el tipo iba peleando con ciclistas. Nos arrimó tanto la mula que el niño se puso nervioso y se descontroló y se fue debajo de las llantas de la mula”.

Además, cuenta que cuando paró a mirar qué había sucedido, ya el niño estaba debajo de las ruedas, por lo que no tuvo oportunidad de reaccionar. De acuerdo con Caicedo, “este señor de pronto no tenía ganas de matar al niño, pero mató al niño por pura intolerancia”, e hizo un llamado para que las personas respeten la distancia con los ciclistas, ya que, en muchos casos, estos deben recurrir a transitar por la vía ante la dificultad de hacerlo por la cicloruta.

“Entre el miedo, el susto y defendiéndose, dice que por qué no íbamos por la ciclorruta. No, señor; no es el hecho que porque un ciclista vaya por la carretera tengan el derecho de matar a una persona”, y concluyó asegurando que “es imposible entrenar en una ciclovía porque hay gente paseando en ella. Desgraciadamente, un ciclista de alto rendimiento debe ir por la carretera”.

