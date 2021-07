“Quisiera morirme a veces”: Jorge Martínez, el imitador de Rafael Orozco, reveló que sufre de depresión

Tomada de Instagram @jorgemartinezoficiall

Jorge Martínez, el artista que fue elegido por los colombianos en el año 2011 como el doble exacto del recordado cantante vallenato, Rafael Orozco. Según el propio imitador, una oportunidad que le cambio su vida para siempre. Recientemente, el país se enteró de la muerte de su mamá por cuenta del covid-19, un virus que le ha arrebatado la vida a millones de personas en el mundo.

Este sábado en entrevista con ‘La Red’, Jorge Martínez reconoció que sufre de un cuadro de ansiedad y depresión, desencadenado por la muerte de su madre y las deudas que por cuenta de la pandemia le ha dejado un gran hueco emocional por la muerte de su progenitora y financiero, pues el sector del entretenimiento ha sido el último en abrir.

“Resulta que estoy pasando por un cuadro de depresión y ansiedad, a raíz del fallecimiento de mi madre que hace 9 meses partió de este mundo, yo quedpe muy afectado porque era muy apegado a ella, todavía no he superado la partida de mi vieja y ligado a eso los problemas de compromisos, la pandemia, el trabajo, las deudas, todo se me fue acumulando”, mencionó el cantante para ‘La Red’.

Martínez, que vive en Bogotá con su hermana, contó que fue ella quien se dio cuenta del problema que enfrenta el imitador de Rafael Orozco, inmediatamente llamó a un médico para que lo atendiera y lo revisara.

“Me tomaron la tensión y se sorprendieron cuando vieron mi presión tan alta, estaba por encima de 200 y de una vez me canalizaron, me inyectaron pero aún así seguía alta, era muy complicado bajar la presión cosa que era preocupante porque me expongo a un trombo, un derrame e incluso de sufrir una isquemia cerebral hasta llegar a una muerte súbita”, señaló Martínez.

Adicionalmente, menciona que tuvieron que practicarle una serie de examenes que sirvieron para determinar la medicación que necesitaría para sobrellevar la depresión y su tensión arterial.

“Cuando veo los medicamentos, esto me deprime más orque nunca había estado en un tratamiento tan largo, es algo horrible. Tengo días que no quiero pararme de la cama, duro a veces 3 o 4 días acostado y adicional a eso, los recuerdos de mi madre que no me dejan”, afirmó el imitador para ‘La Red’.

Los recuerdos de su madre constantemente lo invaden en cualquier momento del día, aunque en el presente puede ver por más tiempo una foto de su madre, recuerda que recién se presentó su deceso porque las lagrimas llegaban sin contemplación. Afirmó también que su cuadro de depresión es tan crítico que ha llegado a pensar en quitarse la vida.

“Cuando estábamos en el aeropuerto hace poco, vi que venía un giardia del aeropuerto y se me metió en la cabeza que yo le quería quitar el arma al guardia y me había disparado, después que le había puesto el arma en la barbilla y en ese momento vino un músico, me abrazó y comencé a llorar, (entre lágrimas) yo no sabía por qué de esos pensamientos tan horribles se me metían a la mente”.

Sin embargo, Martínez no se rinde y sigue dando la batalla contra la depresión tomando puntualmente sus medicamentos e intenta ocupar la mente que le juega malas pasadas a ratos, en otras actividades y agregó que iniciará un tratamiento psicológico que lo ayude a superar esta enfermedad.

“Me pongo a hacer el aseo, a barrer el piso, limpié, trapié, preparé la comida, eso para tener mi mente ocupada y no encerrarme en una habitación y terminar quien sabe de qué forma”.

