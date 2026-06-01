Colombia

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 1 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Google icon
Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3.686,5 pesos colombianos, lo que representa una variación positiva del 0,22% respecto al precio de cierre anterior de 3.678,41 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,48%, aunque su variación interanual muestra una caída del -5%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un fortalecimiento de la moneda local. La volatilidad actual del 13,91% supera la volatilidad de referencia del 12,98%, indicando un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mafe Carrascal lanzó dura crítica a Abelardo de la Espriella por entrevista con Westcol y la cosificación de las mujeres: “Inaudito”

La congresista del Pacto Histórico se pronunció luego de que el candidato a la presidencia invitara a su hija mayor y a sus amigas a saludar al streamer y a bailar algunos pasos junto a él durante la grabación

Mafe Carrascal lanzó dura crítica a Abelardo de la Espriella por entrevista con Westcol y la cosificación de las mujeres: “Inaudito”

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El estadio Nemesio Camacho El Campín será el estadio en donde los hinchas tendrán la oportunidad de despedir a los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Elecciones en Colombia 2026: solo dos presidentes han remontado en la segunda vuelta tras perder en primera

Será la séptima vez en que este mecanismo será utilizado, esta vez para definir a los sucesores de Gustavo Petro y Francia Márquez en la Presidencia

Elecciones en Colombia 2026: solo dos presidentes han remontado en la segunda vuelta tras perder en primera

Magistrado Álvaro Hernán Prada cuestionó a Petro tras no reconocer los resultados electorales: “Solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”

En su cuenta oficial de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que no acepta los resultados de las elecciones presidenciales realizadas el domingo 31 de mayo de 2026, en las que Abelardo de la Espriella superó los 10 millones de votos

Magistrado Álvaro Hernán Prada cuestionó a Petro tras no reconocer los resultados electorales: “Solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”

Agustín Laje analizó las elecciones en Colombia: “El petrismo ha quedado en un lugar de derrota absoluta”

El experto argentino,e n diálogo con Iinfobae Colombia, interpreta la votación del 31 de mayo como un síntoma de fractura social, con visiones opuestas sobre economía, cultura y Estado, y con una segunda vuelta que promete endurecer esa tensión

Agustín Laje analizó las elecciones en Colombia: “El petrismo ha quedado en un lugar de derrota absoluta”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Westcol respondió a las críticas de los internautas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Westcol respondió a las críticas de los internautas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Deportes

James Rodríguez protagonizó el banderazo a la selección Colombia en Bogotá: fotos, autógrafos y hasta alzó a un niño

James Rodríguez protagonizó el banderazo a la selección Colombia en Bogotá: fotos, autógrafos y hasta alzó a un niño

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Va al Mundial 2026? Esto pasa si quiere votar por De la Espriella o Iván Cepeda desde Estados Unidos, México o Canadá

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026