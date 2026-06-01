Turista argentina se quejó de Santa Marta en redes sociales: “No me siento segura, los hombres tienen cara de depredadores”

El testimonio de Vicky Ballesteros, una turista argentina en Santa Marta, desató un intenso debate en redes sociales tras afirmar que la ciudad le resultó “súper incómoda” y que “nunca salgo sola” por temor a ser acosada, mientras residentes y otros visitantes respondieron con experiencias opuestas y defendieron el destino turístico - crédito vickyballesteros1 / TikTok

La experiencia de Vicky Ballesteros, una turista argentina en Santa Marta, ha generado debate en redes sociales tras compartir su percepción sobre la seguridad y el ambiente en la ciudad.

En sus palabras: “Es súper incómodo ser mujer y vivir en Santa Marta. Sinceramente, hasta es increíble no haber visto algún video de alguna influencer, de alguna chica que viaje, que no comente esto, más siendo Santa Marta un lugar donde es muy visitado”.

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Ballesteros describió una sensación constante de inseguridad. Expresó que “esta incomodidad al no sentirme segura es una de las cuestiones por las cual no estoy subiendo contenido de Colombia, casi nada, porque la verdad que no salgo, no me siento segura, ni siquiera para ir al mercado”. La turista relató que solo sale acompañada durante el día y evita transitar sola incluso en distancias cortas: “Nunca, nunca salgo sola, básicamente nunca”.

Se presentó una reducción del 33% en los delitos de hurto en Santa Marta entre 2024 y 2025, según el más reciente informe local - crédito Alcaldía de Santa Marta

La joven no generalizó sobre toda la ciudad, pero sí puntualizó: “No digo que toda la ciudad de Santa Marta sea así, pero yo estoy a 10 minutos de la bahía caminando y la mitad de ese camino es feo”.

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Ballesteros también señaló la presencia de suciedad, personas en situación de calle y actitudes incómodas por parte de algunos hombres. Según su testimonio, incluso quienes ofrecen servicios, como taxistas, suelen hacer comentarios o miradas intimidantes: “Literal, es increíble ver a los hombres a la cara y, que tengan cara de depredadores, básicamente”.

El relato de la turista argentina incluyó referencias a situaciones vividas con la policía local, indicando que “los policías dejan mucho que decir, porque la verdad es que no sabes si confiar o no, porque el día que se acercaron los policías nos chamullaron, nos dijeron: ‘Bueno, si necesitan algo, quieren salir con nosotros o tienen que ir de fiesta’”.

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La falta de pavimentación en barrios periféricos continúa generando problemas de salubridad y deterioro urbano en Santa Marta - crédito Alcaldía de Santa Marta

Varios usuarios respondieron rápidamente a su publicación, generando un intercambio de opiniones sobre la seguridad y la vida en Santa Marta. Una persona comentó: “Reina pero donde te metiste por que yo estuve y me quede en Bello Horizonte y todo estuvo de maravilla... además hay inseguridad en todos lados del mundo”. Otros se sumaron con posturas diversas: “Yo soy de Cali y amo Santa Marta precisamente por qué me siento más segura que en cualquier playa”, no obstante algunas personas le dieron la razón: “Soy samaria y confirmo”.

Las cifras más recientes del Programa Santa Marta como Vamos, reveladas en abril de 2026, destacaron una caída en los delitos de hurto entre 2024 y 2025 en la capital del Magdalena. El total de casos pasó de 5.321 a 3.549, lo que representa una reducción del 33%. Este descenso se reflejó en las diferentes modalidades: en el hurto a personas, el descenso fue del 31%, mientras que el hurto a comercios disminuyó 57% y el robo de motocicletas bajó 42%.

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El informe también detalla que los robos a residencias se redujeron en un 14%, mientras que los casos de hurto de automóviles descendieron en menor proporción, con una disminución del 5%. En cuanto a la seguridad, el análisis puso el foco en los delitos sexuales: durante 2025 se notificaron 249 hechos, cifra inferior a los 272 reportados en el 2024, lo que equivale a una baja del 8%.

l hurto a personas mostró un descenso destacado, con 1.322 casos menos respecto al año anterior - crédito Alcaldía de Santa Marta

El impacto de los delitos sexuales sigue recayendo en menores de 14 años, quienes representaron el 61% de los casos, lo que equivale a 151 reportes. El documento advierte que persisten riesgos graves para la infancia y recomienda reforzar la prevención y la protección para enfrentar estos delitos.

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Por otro lado, la ciudad enfrenta dificultades en la infraestructura vial, ya que varias zonas periféricas carecen de pavimento. Esta situación provoca acumulación de polvo, proliferación de insectos y daños en el sistema de alcantarillado que generan discusiones públicas en cuanto a la gestión política en Santa Marta.