Alpha recibió una visita que dejó la chispa encendida para los nuevos ciclos que llegarán aL Desafío ‘The Box’

Tomado de Canal Caracol en vivo

La noche del miércoles en el Desafío ‘The Box’ estuvo marcada por la emoción y el sentimentalismo, estando tan próximos al cierre del último ciclo de los desafíos por grupos. Hoy se hizo la entrega del chaleco de sentencia a la última mujer que saldrá en esta etapa. Andrea Serna presentó los premios a los desafiantes que incluían la visita de sus familiares para los ganadores y el tablero millonario.

Sonia, fue la seleccionada por Alpha para recibir el premio del correo y Andrea aprovechó para preguntarle cómo se sintió en ese momento al abrir la caja.

“Feliz, como raro lloré, recibí carta de ‘Pecas’ de mi hermanita y me llenó de emoción, se que se sienten muy orgullosos del lugar al que he llegado”, apuntó Sonia.

La emoción se hizo presente en las casas Alpha y Beta, pues ninguno esperaba ver a sus padres ahí esperando para visitarlos y saludarlos, después de tanto tiempo encerrados en la ‘Nación de Súper Humanos’ en el municipio de Tobia, Cundinamarca. Los participantes rompieron en llanto al ver las imágenes de sus familiares que fueron el premio más importante de la noche y el castigo, la ausencia de esa chispa de afecto que impulsa el motor de los desafiantes.

“¡Es el premio, es el premio!, nadie se lo esperaba y si nos emocionamos así viéndolos en la pantalla, ahora imagínese cuando los tengamos al lado después de haber ganado la prueba”, mencionó Pipe, de Beta; y agregó, “apenas vi a mi mamá me puse a llorar, fue una emoción gigante de una vez me acordé de la carta que me envió y se veía súper feliz”.

“Súper emotivo, ni siquiera lo creemos porque nunca se había visto esto, estoy dispuesta a dejar todo en esta prueba, quiero verla, quiero abrazarla, es el premio más grande que nos pueden dar”, puntualizó Sonia, de casa Alpha.

Por su parte, Juan Manuel recordó los procesos que vivió con su mamá cuando intentó irse de su casa. “Yo tuve muchos problemas con ella, discutíamos bastante, incluso una vez llegué a irme de la casa por peleas pero aquí ha cambiado todo eso y sentí al verla, créanme que eso se siente fuerte”.

El desafío de sentencia, premios y castigo se desarrolló en el ‘box azul’, donde cada equipo inició la pista con una noria que debieron pasar por encima, una vez superada llegaron a la piscina donde encontraron un balancín gigante al que debieron subir los participantes y encontrar el balance perfecto para que uno de ellos recogiera las llaves que se encontraban en la parte superior de la estructura.

Después de esta etapa, debieron dirigirse a unas cestas que contenían nueve balones, cada jugador debió ascender por una estructura con tres balones y encestarlos en una canasta paralela a la estructura, una vez completadas las nueve pelotas debieron retornar al inicio de la pista.

Durante la competencia, los familiares se encontraban en una de las casas cercanas a donde se desarrollaba la competencia y desde allí animaban a sus hijos y hermanos durante todo el desafío. De la competencia resultaron como vencedores los integrantes del equipo Alpha, dejando en los concursantes de Beta un sin sabor al no poder recibir la visita de sus seres queridos.

Algunos de los mensajes que enviaron los padres de los participantes de Beta, fueron: “Son unos guerreros, lo hicieron bien Karen, excelente, como guerreros. Me siento orgulloso de ti, te quiero, lo diste todo, les demostraste que eres una berraca”, “Te amo con todo mi corazón, eres un excelente competidor, viniste por tus sueños y para mí ya lo conseguiste, tú familia y yo estamos orgullosos de ti”, de parte del padre de Karen y la madre de Juan Manuel.

Sin embargo, pudieron recibir los emotivos mensajes a través de las pantallas ubicadas en las casas.

“Madrid a mí siempre me ha demostrado que ella siempre puede, métase en la cabeza que usted puede y estoy demasiadamente orgullosa de ella”, dijo su hermana.

Para Galo, su madre Rosa le envió el siguiente mensaje, “es un ganador, que es un berraco y me duele no poder verlo pero igualmente estamos de corazón con él”.

