“Con Jessi Uribe sí tendría un hijo”: Paola Jara sobre la posibilidad de ser mamá

Cada vez se van revelando más detalles íntimos sobre una de las parejas del momento; y es que desde su formalización, la relación entre Paola Jara y Jessi Uribe ha sido blanco de halagos, críticas y muchas reacciones en redes sociales. Cada novedad que salga de ellos es comentada y casi nada pasa por alto, especialmente para sus seguidores.

Recientemente se conocieron detalles sobre la manera en que el bumangués le pidió matrimonio a su pareja. La cantante confesó en Día a Día, programa de las mañanas del Canal Caracol, que aquel día Jessi la llevó a comer y, de una manera muy típica, le propuso matrimonio: pidió meter el anillo de bodas dentro del postre que ella se iba a comer.

Como son una de las parejas del momento, tuvieron un diálogo con la revista de entretenimiento Vea, y ahí hablaron sobre su relación, los planes que tienen a futuro y la idea de formalizar el noviazgo que mantienen desde 2019; incluso hablaron sobre la idea de tener hijos.

Las opiniones de ambos fueron negativas al principio, pues tanto Jessi como Paola han acordado ‘cerrar la fábrica’. Cabe mencionar que, el cantante tiene cuatro hijos, fruto de su anterior relación con Sandra Barrios: dos niños y dos niñas.

Sin embargo, Paola fue clara en su respuesta: “En cuanto a niños prefiero no dar un ‘no’ rotundo porque no sé si en un par de años amanezca con la idea loca de decir: quiero un bebé”, dejando claro que no descarta el plan de ser mamá.

Pero puntualizó que con su pareja no descarta esa opción: “Si la pregunta es si es con él, sí: con Jessi sí tendría un hijo”, publicó la revista en su cuenta de Instagram.

De inmediato, las respuestas no se hicieron esperar: hubo críticas y buenos comentarios a la declaración de la antioqueña: “Ese hombre lo que necesita es una vasectomía!!!” refiriéndose a Uribe, y “apenas le ponga su docena de hijos se abre como la yuca”, refiriéndose a la relación anterior del bumangués. También hay otras respuestas de seguidores más sorprendidos por la respuesta teniendo en cuenta los cuatro hijos que tiene el artista.

Cabe mencionar también que, en días pasados, Jessi Uribe dijo que “quienes estuvieron conmigo saben que soy sincero, y un día le dije a mi pasado: ‘No doy más, quiero darme una oportunidad para ser feliz, para sentir cosas lindas que ya no siento”, hablando de su cambio de pareja hace dos años.

De hecho, hace varios meses fue publicado un video donde se muestra a Paola hablando con una de las hijas de su actual pareja, dando muestra que ella se la lleva bien con ellos. Aquel momento fue compartido por el mismo Jessi a través de sus historias en Instagram.

Otra de las novedades conocidas de la pareja es que ya no estaría en los planes de RCN para hacer una telenovela con ellos debido a un acuerdo económico, y en su lugar sería incluido el cantante Pipe Bueno; afirmación hecha por el periodista Carlos Ochoa a través de su cuenta de Instagram.

