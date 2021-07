Gustavo Bolívar apoya nueva reforma tributaria: “por primera vez será pagada por empresarios”

El Gobierno nacional socializó este martes el proyecto de reforma tributaria que presentará ante el Congreso este 20 de julio para ser debatido en la nueva legislatura. Según el Ministerio de Hacienda, esta nueva iniciativa ya fue socializada con todos los partidos, así que es posible que sea finalmente aprobada. Incluso, hasta la Colombia Humana estaría de acuerdo con votar positivamente.

El senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar se pronunció indirectamente sobre la reforma fiscal que, ahora, será financiada principalmente por las empresas y quienes ganen más, por lo que le envió un mensaje a los militantes del Centro Democrático, son sin antes aclarar que todo es gracias al paro nacional, además de recordar las víctimas que dejó.

“Uribistas desempleados, de bajo salario, uribistas pobres: Gracias a 190 jóvenes q ofrendaron su vida o sus ojos en las calles luchando contra las injusticias de un sistema mafioso e injusto, por 1a vez en 200 años, la #ReformaTributaria será pagada por empresarios y no por uds”, escribió el senador.

Esto se debe a que el Gobierno anunció que se usarán formas de recaudo como el compromiso de austeridad y gasto público que ahorrará al menos $1,9 billones anuales. Además de reducir en un 50 % el beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas, recaudando $3,9 billones.

Este comentario lo apoyó el senador Gustavo Petro quien retuiteó el mensaje de Bolívar. Este último también había agradecido a los jóvenes por el nuevo proyecto:

“15.2 billones recogerá la nueva Reforma Tributaria. Según Min Hacienda no se tocará a clases medias y vulnerables. Duque aprendió la lección. Los pobres no se tocan como no sea para ayudarlos. Gracias jóvenes. Sacrificaron muchas vidas para educar a los buitres de este país”, escribió en su cuenta de Twitter.