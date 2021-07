Gina Parody aseguró que no tiene intenciones de volver a la política

Gina Parody

Por estos días, Gina Parody, exministra de Educación colombiana, promociona su libro ‘Mujer Amurallada’, su primera novela. En medio de el diálogo que ha mantenido con diferentes medios de comunicación respecto a su primera obra, se ha referido a otros temas coyunturales sobre su pasado en la política nacional. Parody ha hablado de lo que fueron sus últimos días trabajando como funcionaria pública, y relató lo que sintió mientras se enfrentaba a las polémicas que terminaron sacándola de su cargo. Fueron días difíciles, según ha dicho en varias ocasiones, y lo que espera ahora es dejarle claro a la opinión pública que ella y su pareja, Cecilia Álvarez, son personas honorables.

“A los colombianos que nos están escuchando, quiero ratificarles que siempre, tanto Cecilia como yo, hemos actuado con total honradez en nuestra vida pública, en nuestra vida privada, y espero en esas instancias judiciales poder confirmar esa inocencia.” afirmó Parody en una entrevista con Blu Radio respecto a las investigaciones que recaen en contra de ambas desde el año 2017, cuando se les implicó en el escándalo de corrupción masivo de Odebrecht.

La Procuraduría General de la Nación, para esos días, vinculó a la exministra de educación, Gina María Parody D´echeona, al proceso disciplinario contra la también exministra Cecilia Álvarez-Correa Glen, dentro del marco de las investigaciones por el caso Odebrecht. El Ministerio Público quería descubrir si Parody, al suscribir el Conpes 3817 de 2014, que permitió hacer adiciones al contrato inicial de la Ruta del Sol sector 2, se encontraba en un conflicto de intereses o estaba impedida para actuar. Según la institución, habría una dudosa aprobación del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social podría beneficiar a su familia, que hacía parte de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.

“La exministra podrá solicitar ser escuchada en versión libre y espontánea sobre los hechos que son materia de investigación, lo que deberá notificar al despacho del Procurador General de la Nación para definir la fecha y hora de la diligencia”, reveló en un comunicado la Procuraduría.

Respecto a ello, en una entrevista con El Tiempo, Parody recalcó que han trabajado por demostrar su inocencia con pruebas, y que se mantenido en silencio respecto al avance del proceso por situaciones legales. “Yo he sido respetuosa por las instituciones judiciales y no he querido hablar de este proceso con los medios, porque respeto esas instituciones y allá están las pruebas. Hemos asistido, tanto Cecilia como yo, a cualquier requerimiento que nos ha hecho la Procuraduría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia. Creo que el debate judicial se debe dar en los espacios judiciales. Por eso he preferido mantener el silencio frente a los medios y respetar lo que allá ocurre”, manifestó.

Los antecedentes de los escándalos de Gina Parody se remiten hasta años anteriores al 2016, sin embargo, fue para esa época exacta cuando se hicieron multitudinarias manifestaciones en su contra por parte de quienes la acusaban de querer incentivar ‘la ideología de género’ en los colegios del país.

Todo surgió como un proyecto que, a través de la sentencia T-478 del 2015, buscaba que las instituciones educativas del país revisaran sus manuales de convivencia para dejar especificadas normas y reglamentos para defender la diversidad sexual entre los alumnos, todo esto, luego del suicidio del joven Sergio Urrego, quien denunció haber sido víctima de acoso en el plantel educativo en el que adelantaba sus estudios por su orientación sexual.

“Dejamos la política muchísimo antes que un grupo de senadores del uribismo nos denunciaran por conflicto de intereses. Decidimos cerrar ese capítulo de la política cuando ocurrió todo ese asunto que se inventaron de la ‘ideología de género’, que ocurrió en varios países de América Latina, pero que en Colombia tuvo repercusión especial porque era ministra de Educación”, comentó la ministra en su diálogo con la emisora Parody, quien estuvo en la cartera educativa durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

“Fue dramático personalmente, muy doloroso dentro de mi vida personal. Fueron al Ministerio de Educación a hacer un exorcismo. Fue dolorosísimo. En ese momento decidí que no quería seguir en la política, que todo tenía momentos. Que hay capítulos que se abren y se cierran”, reveló la autora de ‘Mujer Amurallada’, en la emisoram respecto a su renuncia del cargo en octubre del 2016. Al irse del país, a los Estados Unidos, llegó a hacer un doctorado en Economía en Nueva York.

En una entrevista con el periódico El Tiempo, justamente dentro de las promociones del libro, Gina negó rotundamente tener intereses en volver a hacer política. Parody enfatizó, “no hay el menor riesgo, ese es un capítulo completamente cerrado con ese episodio doloroso, con una herida muy grande en su momento con las cartillas y las manifestaciones. Ahí tomé la decisión de no volver a la política”.





