Gabriela Tafur reveló detalles de su lucha contra la xenofobia y su relación con Esteban Santos

Gabriela Tafur y Esteban Santos. Foto: Instagram @gabrielatafur.

Gabriela Tafur Nader, ex Señorita Colombia 2019, recientemente celebró su cumpleaños número 26 en compañía de su enamorado, Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos. La abogada se ha convertido en la abanderada de aquellos que sufren xenofobia en el país, y en entrevista con ‘Lo Sé Todo’ habló del tema y contó otros detalles de su relación

“Fuimos a un refugio donde acogían niños de migrantes venezolanos y esta situación me marcó mucho porque una niña se me acercó y me dice que ‘para ella es un honor a pesar de ser de Venezuela, estar al lado de la Señorita Colombia’ y en ese momento yo le dije, ‘estoy aquí para representar a todo el mundo’ y desde ese momento acogí esto como mi bandera”, señaló la abogada al programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’.

La xenofobia ha sido una problemática que por mucho tiempo ha tocado a la modelo, es por esa razón que se ha convertido en voz de algunos y trabaja fuertemente en contra de esta situación que viven muchos migrantes que llegan al país en busca de mejores oportunidades.

“Yo fui migrante, mi familia es migrante, ellos llegaron del Líbano el siglo pasado y se asentaron en Cali, siendo acogidos de una manera muy bonita”.

La exreina de belleza no desaprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a todos aquellos colombianos a que aporten su granito de arena sin discriminación alguna, solamente para hacer el bien sin mirar a quién o si las condiciones de la otra persona se lo permiten.

“Si tienen a alguien a quién ayudar cercanamente, que lo hagan, nunca está de más una libra de arroz, nunca está de más una libra de frijoles o una botella de agua que nos sobre o que nos nazca comprar a nuestros hermanos venezolanos” mencionó Gabriela a sus seguidores.

Asimismo, la hermosa caleña se refirió a su relación con Esteban Santos, con quien cumplió un año de relación en abril. La pareja se conoció en las festividades del Carnaval de Barranquilla en 2020 y desde allí comenzaron a sonar fuertes rumores de lo que ocurría entre las dos personalidades.

“Se va en julio a vivir a Boston, se va a estudiar a hacer una maestría y ya, estamos viendo día a día, viviendo día a día nuestra relación. Tenemos un plan que yo vaya a cada rato a visitar, vuelva, la idea es también yo irme a estudiar pronto. Estamos muy chiquitos y los planes todavía cada uno es estudiar, sacar su maestría, estoy enfocada en mis cosas y él en la suya y vivir sin afanes”, finalizó Tafur al programa ‘Lo Sé Todo’.

Su relación con la familia Santos

La exreina aseguró que la familia es muy amorosa y que son muy especiales con ella.

“Adoro a la familia de él, son demasiado especiales conmigo, muy lindos, me han recibido de una forma muy linda y generosa, sobre todo en esta pandemia en la que he estado muy sola, ‘Tutina’ y Juan Manuel Santos me han acogido como una hija más. Han sido de verdad muy cálidos, me han recibido muy bien y me acogieron el tiempo que estuvimos juntos. La verdad es que han sido muy especiales conmigo”, comentó Gabriela Tafur.

La pareja compartió a través de sus redes sociales la celebración de cumpleaños de Gabriela Tafur, que tuvo lugar en México en el que visitaron diferentes sitios emblemáticos del DF como el Museo Soumaya, la casa museo donde vivieron Frida Khalo y Diego Rivera y, las Pirámides de Teotihuacán en donde dieron un paseo en globo aerostático.

