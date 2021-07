Lina Cardona habló de sus proyectos y por qué prefiere tener su vida privada alejada de las redes sociales

Tomada deInstagram @linacardona41

La actriz Lina Cardona, a quien los televidentes ven todas las noches en la novela ‘Enfermeras’ del Canal RCN, contó para el programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’, cómo ha sido volver a las grabaciones para televisión después de un año tan difícil para los actores, habló de futuros proyectos y por qué es importante para ella mantener su vida privada alejada de las redes sociales.

“Acabo de terminar de grabar tres proyectos que casi fueron al mismo tiempo, así que quise darme un tiempo para mí y para mi hijo. Estoy completamente enamorada y comprometida con mi hijo y la crianza de él”, reveló la actriz para ‘Lo Sé Todo’.

Su primer acercamiento con la actuación fue vender libros en su edificio cuando era pequeña, que contenían pequeñas obras de teatro y llegó al medio del entretenimiento como presentadora después de su paso por el concurso Señorita Bogotá en 2013 y ser segunda finalista del reality Colombia’s Next Top Model en 2014.

Y aunque se encuentra enfocada en su rol como mamá, la actriz, modelo y presentadora no ha dejado de presentar casting para hacer parte de alguna producción en la televisión y ampliando sus conocimientos actorales.

“¡Ay Dios! Ilusionada, vamos a ver qué pasa, igual sabemos que en este medio es así, uno puede presentar 10 castings y de 10 saldrá 1 y de ese 1 marcará. Yo cada que termino un proyecto me pongo a estudiar así que estoy en esas, entregada a mi hijo, a mí por supuesto y estudiando”, confesó para el programa de Canal 1.

Su primer papel en televisión fue en el seriado ‘Bloque de Búsqueda’, de allí paso a ‘Las vegas’, ‘Alias JJ’ y formó también parte de la primera temporada de la exitosa serie ‘La Reina del Flow’ junto a Carolina Ramírez y Carlos Torres.

Adicionalmente, reveló que prefiere mantener su vida privada alejada de las redes sociales y dejar en el anonimato a su esposo y padre de su hijo.

“Ha sido una decisión familiar el tema de no mostrar tanto sobre la vida privada, cuando yo estuve con el papá de mi hijo mostraba partes de la relación y ya, pero no tengo problema con eso y fluyo mucho con lo que me va naciendo, si en x momento me nace mostrar, contar y demás, yo no tengo un libreto para las redes sociales, yo soy muy yo, entonces hago lo que me nace y siento en el momento”.

Esta talentosa mujer, promesa de la televisión colombiana, se describe a sí misma como positiva, soñadora, disciplinada y alegre, por ahora se encuentra enfocada en sus futuros proyectos y emocionada de volver a participar en los sets de grabación después de haber estado radicada un tiempo en Estados Unidos y haber dado a luz a José Miguel, su primogénito.

En redes sociales se caracteriza por mostrar temas relacionados con su trabajo como actriz y emprendedora, con su cuenta de Instagram @linacardonabeautytips donde constantemente realiza publicaciones dirigidas a aquellas mujeres que quieren cuidar su cuerpo y su piel con los consejos que de la actriz.

