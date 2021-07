Este es Riccardo Frascari, el otro hombre en la vida de Evaluna Montaner que cuenta con la aprobación de Camilo

Riccardo Frascari, quien interpreta a JJ Fontana en Club 57, tiene una estrecha relación con Evaluna Montaner, esposa de Camilo Echeverry y con quien trabaja en la serie infantil. Foto: Instagram

El compositor colombiano Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, hija del reconocido cantante Ricardo Montaner, sostienen un matrimonio sólido que es producto de una afectuosa y apasionada relación sentimental que data de 2015. Frente a sus seguidores en redes sociales, la pareja se llena de gestos románticos y afirmaciones de su amor, en especial, provenientes del cantante.

Sin embargo, Echeverry reconoce que su esposa debe mostrar afecto a otros hombres en pantalla por su rol como actriz. Por eso, frente al medio español ‘El Hormiguero’, aseguró que, mientras él prefiere no besar a otras mujeres en sus videos, Evaluna sí le da besos a los hombres que personifican el interés romántico de sus roles.

“Bueno, pero mí esposa sí se da besitos por ahí en novelas con otros chicos. Me hago el superado. No, mentiras, es parte de su oficio. Yo me sentiría raro. No tiene sentido para mí que le escriba una canción a ella y que la modelo sea otra persona. Si aparte, mi esposa es lo máximo”, expresó el cantante en el programa español.

Camilo explica por qué no besa a otras mujeres en sus videos

La novela a la que se refiere Camilo es la serie infantil ‘Club 57′, en la que Evaluna interpreta a ‘Eva’, una viajera en el tiempo que conoce a ‘JJ Fontana’, un joven italiano con quien sostiene un romance a lo largo de la trama. Ahora, en la segunda temporada, el personaje de la cantante deberá volver al pasado para salvar a su interés romántico.

JJ Fontana y Eva en su primer beso en pantalla. Foto: Captura - Cortesía Nickelodeon

El nombre de ‘JJ Fontana’, el hombre aprobado por Camilo para actuar junto a su esposa, es el actor, cantante y bailarín italiano Riccardo Frascari, de 23 años de edad. El actor sabe hablar español a la perfección, tal como su lengua nativa, y también se le ha visto hablando en excelente inglés.

Debutó en el cine dirigido por su mentor, Germano Maccioni, quien lo encontró en su escuela secundaria. Su primer film lo protagonizó a los 18 años en un proyecto llamado ‘Gli asteroidi’, en el cual la crítica aclamó su actuación en el Festival de Cine de Locarno.

Riccardo Frascari, actor italiano. Foto: Instagram

Tras su éxito y haber ganado el casting para ‘Club 57′, voló a Miami, lugar en el que reside, y, según una entrevista con Clarín, ahora pretende perseguir su sueño de ser actor de Hollywood.

En el momento, tal como Evaluna, tiene una relación con Ángela Rincón, quien también actúa en la serie de Nickelodeon. En redes sociales, la pareja muestra sus viajes y vivencias, tal como unas recientes vacaciones a República Dominicana.

Riccardo Frascari, actor italiano, junto a Ángela Rincón. Foto: Instagram

Además, se puede evidenciar en redes sociales que Frascari sostiene una linda amistad con la cantante venezolana. Para su cumpleaños pasado, el 9 de septiembre de 2020, la mujer felicitó al actor y expresó su amor por él.

Publicación de Evaluna Montaner

“Hoy cumple mi compañerito de trabajo y aventuras de estos últimos 2 años y pico! Mi italiano preferido! El amor que te tengo, Riccardo Frascari, no tiene nombre. Tu amistad vale ORO para mí y no te cambiaría por nada en el mundo. Te amo. Happy happy birthday!”, escribió el Instagram para la festividad. Para esto, el italiano devolvió el sentimiento:

“Ay!! Ya sabes cuánto agradezco tenerte en mi vida y qué tan importante eres. Agradezco cada minuto pasado contigo. Te quiero ver ya!! Love you”, dijo el actor.

Por ahora, se está emitiendo la segunda temporada de la serie ‘Club 57′, en la que ambos vuelven a protagonizar la historia de viaje en el tiempo. Esta vez, ambos viajan a 1987, año en el que vuelven a encontrarse después de que Eva volvió al presente.

