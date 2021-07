El reto de Jesús Navarro, vocalista de Reik, como nuevo jurado de La Voz Kids Colombia 2021

(Foto: Instagram de Jesús Navarro)

El próximo 21 de julio llega a Colombia una nueva temporada del concurso de talentos musicales ‘La Voz Kids’. Con nuevos jurados y nuevos presentadores, el formato pretende tomar el lugar de ‘El Desafío: The Box’ en la noches del Canal Caracol. Jesús Navarro, cantante mexicano reconocido por su participación en la agrupación Reik, integra el nuevo panel de jueces que tendrán la labor de escoger a los nuevos participantes de esta nueva versión del programa, de la mano del colombiano Andrés Cepeda y de la cantante española Natalia Jiménez, también recordada por ser vocalista de ‘La Quinta Estación’. En una entrevista con Noticias Caracol, Navarro reveló cuál será su mayor reto dentro del concurso.

La Voz Kids, que en sus primeras cuatro temporadas dejó como ganadores y ganadoras a Ivanna, JuanSe, Luis Mario y Anabelle, espera encontrar un nuevo artista que, como premio, podrá grabar una canción con Sony Music, iniciar sus estudios en música, y estudiar en la universidad que quiera bajo el financiamiento del Canal Caracol. Sin embargo, hallar a ese nuevo talento musical deja un sin sabor en los jurados durante todas y cada una de las noches del transcurso del programa cuando, de manera obligatoria, deben negarle la entrada a algunos participantes durante la primera selección, y despedirse de algunos de ellos a lo largo de la competencia. Para Jesús, lo más difícil del programa será tener que decirles ‘No’ a los niños.

“Te enamoras de los niños y, cuando toca despedirlos, te rompen el corazón de pronto. Yo solo tenía la experiencia de hacer La Voz adultos y esto es más difícil”, expresó el intérprete de ‘Qué vida la mía’, y quien entra en reemplazo de los jurados que, durante un largo rato, acompañaron el formato: Maluma, Sebastián Yatra, y Fanny Lu.

Para Andrés Cepeda, quien se ha mantenido en todas las temporadas de La Voz Kids, y quien también acompañó la versión de este programa dedicado para adolescentes ‘La Voz Teens’, ‘La Voz Colombia’, dedicada para adultos, y próximamente ‘La Voz Senior’, dedicada a adultos mayores, aseguró que la llegada de Navarro y Jiménez es positiva para el panel de jurados, “recibir y refrescar con este par de talentos es increíble y maravilloso. Hemos hecho un muy buen equipo. La vibra se siente muy bonita”.

Jiménez y Navarro ya han hecho parte de La Voz en otros países. Natalia ya tiene experiencia con los concursantes más pequeños tras ser la jurado del programa en la versión hecha por Telemundo, y Jesús, aunque no ha trabajado con niños, ya hizo parte de La Voz México.

“Para mí es súper importante que el niño tenga algo con lo que me conecte. No me importa si la voz es increíble, pero no me hace sentir nada. Para mí es muy importante que interpreten bien”, manifestó Natalia en su diálogo con el noticiero del Canal Caracol. Jesús, por su parte, aseguró, respecto a su participación en La Voz de su país de origen, que la condición para girar su silla es encontrarse con voces que tengan alguna peculiaridad, “una voz debe tener rango y potencia, y una peculiaridad, algo que la haga particular, especial, única, me gustan las voces raras, me gustan los personajes en los escenarios más, incluso, que un gran intérprete en el formato tradicional”.

Respecto al programa, Juan Esteban Sampedro, Gerente de Entretenimiento del Canal Caracol, aseguró que esta versión tiene muchas cosas diferentes. Además de los nuevos jurados, y de la participación de Laura Acuña como nueva presentadora, al lado de Laura Tobón, la creación del programa cambió ‘de manera histórica. “De grabar en medios magnéticos, discos, tarjetas, nos fuimos ahora a grabar en servidores. Esto permitió que la estética del programa cambiara de manera maravillosa”, reveló.





Seguir leyendo: