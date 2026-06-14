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Juan Camilo Portilla destacó las cualidades de Uzbekistán previo al debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El volante central destacó la presencia de jugadores con más de un Mundial en su carrera para apalancar al talento joven que recién debutará en esta edición de la Copa del Mundo

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Juan Camilo Portilla es una de las opciones en la zona de volantes centrales que tiene Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Juan Camilo Portilla es una de las opciones en la zona de volantes centrales que tiene Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Juan Camilo Portilla advirtió que Colombia espera un debut exigente ante Uzbekistán el miércoles en el Mundial 2026, porque el primer rival llega con transiciones rápidas y laterales de proyección ofensiva, un rasgo que la selección de Néstor Lorenzo empezó a estudiar en video antes del viaje previsto para este lunes a Ciudad de México, según declaró el volante en atención a medios de comunicación en Guadalajara.

La advertencia de Portilla se apoya en lo que el plantel observó del torneo en sus primeros partidos: “Mucha intensidad, partidos muy físicos con jugadores muy rápidos y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Nosotros también tenemos esa condición física para afrontarlo de la misma manera”.

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Portilla, que disputará su primera Copa del Mundo en la edición organizada por Estados Unidos, México y Canadá, reconoció que el grupo ya concentró parte de su preparación en descifrar al rival.

Juan Camilo Portilla pasó por Alianza Petrolera y América de Cali en el fútbol de primera división en Colombia - crédito FCF
Juan Camilo Portilla pasó por Alianza Petrolera y América de Cali en el fútbol de primera división en Colombia - crédito FCF

“Estamos bien, hemos tenido unos buenos días de entrenamiento, el grupo ha estado fuerte y con una buena armonía, ya empezamos a ver información del rival para ver a qué rival nos vamos a enfrentar, para empezar las cosas de la mejor manera. Es un equipo de transiciones rápidas, a sus dos laterales que van mucho al ataque, un punto fuerte de ellos que estamos viendo como contrarrestar” afirmó.

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Aunque aceptó que todavía hay aspectos por ajustar, Portilla dejó claro que el equipo considera que los amistosos recientes sirvieron como prueba antes del inicio de la competencia: “Siempre habrán cosas por mejorar y ajustar, pero tenemos una idea clara desde hace mucho tiempo. Estos partidos sirvieron como muestra de lo que no se hizo en los dos últimos amistosos y de eso se trata, de mejorar los errores antes de empezar la competencia y sabemos de los errores que se cometieron y estamos listos para afrontar este debut”.

Portilla, uno de los que más emocionado se mostró el día que se anunció la lista de 26 jugadores convocados, también habló de la carga emocional de jugar por primera vez una Copa del Mundo: “Siempre hay un poquito de ansiedad y pienso que es importante para mantenerse alerta, esa ansiedad antes de un debut en un Mundial, pero estamos tranquilos porque sabemos del gran grupo que tenemos para afrontar esto”.

La selección Colombia acumulará más de 20 días de concentración con el grupo de 26 convocados de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
La selección Colombia acumulará más de 20 días de concentración con el grupo de 26 convocados de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Una de las bases de esa tranquilidad, según el volante del Athletico Paranaense, está en la convivencia entre futbolistas con recorrido mundialista y los que jugarán por primera vez el torneo. “Tenemos muchos jugadores que han tenido la oportunidad de jugar Mundiales y son importantes para los que no hemos debutado aún. Tenemos un gran grupo, nos hablamos mucho y nos dan muchos consejos. Además tenemos grandísimos jugadores que competimos al máximo nivel y sabemos a qué nos vamos a enfrentar”, explicó Portilla.

Estos son los debutantes en un Mundial con la Selección Colombia:

  1. Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG).
  2. Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA).
  3. Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG).
  4. Déiver Machado – FC Nantes (FRA).
  5. Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP).
  6. Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG).
  7. Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA).
  8. Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS).
  9. Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA).
  10. Jorge Carrascal – Flamengo (BRA).
  11. Juan Camilo “Cucho” Hernández - Real Betis (ESP)
  12. Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense (BRA)
  13. Kevin Castaño – River Plate (ARG).
  14. Luis Diaz – Bayern Múnich (GER).
  15. Luis Suárez – Sporting Club (POR).
  16. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR).
  17. Willer Ditta - Cruz Azul (MEX)

Estos son los partidos de la selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

-crédito FCF
James Rodríguez jugará su tercera Copa Mundial de la FIFA con la selección Colombia - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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