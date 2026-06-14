Colombia

Prosperidad Social anunció fechas clave para cobrar las transferencias de los subsidios en junio antes y después de las elecciones presidenciales

La entidad nacional pausará giros de Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA entre el 19 y el 21 de junio por blindaje electoral

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Renta Ciudadana-Colombia
Prosperidad Social suspendió temporalmente los pagos de Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor por blindaje electoral antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 - crédito Prosperidad Social

En la antesala de la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026, Prosperidad Social confirmó la suspensión temporal de pagos de los programas Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor como medida de blindaje electoral, estableciendo fechas precisas para reclamar los subsidios antes y después de la jornada electoral.

La entidad informó que el quinto ciclo de transferencias de Colombia Mayor se realizará hasta el 24 de junio, beneficiando a tres millones de personas mayores en todo el país con una inversión de 649.192 millones de pesos.

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Sin embargo, debido a la contienda electoral, la entrega de estos recursos se hará en dos fases: hasta el 18 de junio y, tras una suspensión por el fin de semana electoral, se reanudará del 22 al 24 de junio. Durante el fin de semana de elecciones (19, 20 y 21 de junio), no habrá pagos, garantizando así que la jornada democrática transcurra sin interferencias en la distribución de subsidios.

Fechas clave de transferencias antes y después de elecciones

En el caso de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, Prosperidad Social anunció que el tercer ciclo de pagos tendrá una primera ventana de entrega entre el 13 y el 18 de junio. Posteriormente, el proceso se suspenderá temporalmente por las mismas razones de blindaje electoral y se retomará a partir del 22 de junio hasta el 6 de julio.

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La Registraduría inició el envío de kits electorales al exterior para la segunda vuelta - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Prosperidad Social afirmó que la suspensión de subsidios busca garantizar transparencia, evitar presiones indebidas y proteger el desarrollo de la segunda vuelta presidencial - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Esta estrategia busca asegurar la transparencia en la entrega de subsidios, evitar presiones indebidas y proteger el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que “con Colombia Mayor seguimos cumpliendo el compromiso del Gobierno nacional de brindar un ingreso que contribuya a mejorar las condiciones de vida de millones de personas mayores”.

Los recursos, según el director de Prosperidad Social, son un apoyo vital para la alimentación, el bienestar y la atención de necesidades básicas, especialmente para quienes no cuentan con pensión. Durante la cuarta jornada de transferencias de Colombia Mayor, la entidad alcanzó una efectividad del 94% a nivel nacional, demostrando su capacidad operativa para llegar a los beneficiarios oportunamente. En ese ciclo se entregaron más de 646.139 millones de pesos a cerca de tres millones de personas mayores.

Modalidad de pago y cobertura nacional

Los recursos de estos programas serán entregados a través de SuperGiros y SuRed, operadores con presencia en áreas urbanas y rurales de todo el país. Más de 31.000 puntos de atención estarán habilitados para que los beneficiarios reclamen los incentivos en lugares cercanos a sus hogares. Prosperidad Social recomendó mantener actualizados los datos de contacto y acudir únicamente a los puntos autorizados para recibir información o pagos.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA tendrán una primera ventana de pagos del 13 al 18 de junio y retomarán las transferencias del 22 de junio al 6 de julio - crédito Prosperidad Social
Renta Ciudadana y Devolución del IVA tendrán una primera ventana de pagos del 13 al 18 de junio y retomarán las transferencias del 22 de junio al 6 de julio - crédito Prosperidad Social

La entidad insistió en que las transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores y su entrega está sujeta a los procedimientos operativos y financieros correspondientes. El pago de estos subsidios se realizará bajo la modalidad de giro para todos los hogares, garantizando la cobertura nacional a través de la unión temporal de SuRed y SuperGiros.

Hacia la inclusión financiera y la modernización de pagos

En el contexto de la modernización de los mecanismos de entrega de subsidios, Prosperidad Social avanza en la implementación de herramientas para el acceso directo a los recursos, como el registro de cuentas bancarias y billeteras digitales. Las innovaciones permitirán a los beneficiarios recibir las transferencias de manera más ágil y segura, reduciendo tiempos de desplazamiento y costos asociados al cobro. El proceso será gradual y estará acompañado de orientación para las personas mayores, a fin de facilitar su inclusión en el sistema financiero.

Prosperidad Social recordó a los hogares beneficiarios la importancia de acudir a los puntos autorizados dentro de los plazos establecidos, ya que las transferencias no son acumulativas y cada ciclo tiene fechas límite de pago. La entidad reitera que la focalización, actualización y verificación de beneficiarios son procesos permanentes para garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Los pagos de Colombia Mayor se harán hasta el 18 de junio y se reanudarán del 22 al 24 de junio, mientras que del 19 al 21 de junio no habrá transferencias por las elecciones - crédito Prosperidad Social
Los pagos de Colombia Mayor se harán hasta el 18 de junio y se reanudarán del 22 al 24 de junio, mientras que del 19 al 21 de junio no habrá transferencias por las elecciones - crédito Prosperidad Social

Fechas clave para reclamar subsidios:

  • Colombia Mayor: hasta el 18 de junio y del 22 al 24 de junio (suspendido durante el fin de semana electoral).
  • Renta Ciudadana y Devolución del IVA: del 13 al 18 de junio y del 22 de junio al 6 de julio.

Prosperidad Social hará seguimiento a la distribución, asegurando que el proceso de entrega se desarrolle bajo estrictos protocolos de transparencia y equidad, especialmente en el contexto electoral. La entidad invitó a los beneficiarios a informarse solo a través de canales oficiales y a cumplir con los procedimientos establecidos para acceder a los subsidios sin contratiempos.

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