Hora y dónde ver en Colombia el histórico “Freedom 250” de la UFC desde la Casa Blanca con tres campeones en la cartelera

La cartelera histórica se celebra el 14 de junio en el Jardín Sur, con Ilia Topuria ante Justin Gaethje como estelar y dos cinturones en juego en una noche inédita en Washington D.C. - crédito Nathan Howard/REUTERS

El evento histórico de artes marciales mixtas, UFC Freedom 250, se llevará a cabo el domingo 14 de junio en el Jardín Sur de la Casa Blanca, con transmisión exclusiva para Colombia a través de la plataforma de streaming Paramount+ desde las 7:00 p. m. (hora Colombia).

La función tendrá como protagonistas a Ilia Topuria y Justin Gaethje en la pelea estelar, convirtiendo la residencia presidencial de Estados Unidos en escenario deportivo sin precedentes.

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Para ver el UFC Freedom 250 en Colombia, la única opción será Paramount+, ya que esta plataforma cuenta con los derechos exclusivos de transmisión. No está prevista la emisión por ningún canal de televisión abierta o por cable en el país.

De acuerdo con lo detallado por White, la pelea de la noche entregará USD 400.000 a cada uno de sus dos protagonistas, mientras que el premio a la mejor actuación ascenderá a USD 425.000 por peleador, cifras que el medio calificó como las más altas para este tipo de incentivos.

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La estructura central supera los 28 metros de altura, llegó desde Bélgica y sostiene el área de combate de nueve metros de diámetro, instalada donde suele aterrizar el helicóptero presidencial en Washington D.C - crédito Nathan Howard/REUTERS

El artículo recordó que Gaethje es el peleador con más bonos acumulados, con 15 en 15 combates en UFC, y que Topuria llega tras noquear a Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira.

La velada destaca por reunir una cartelera de siete combates, entre ellos dos títulos en juego. El duelo central enfrentará a Ilia Topuria, campeón español, contra Justin Gaethje de Estados Unidos, en busca de la supremacía mundial del peso ligero. Ambos pugilistas llegan tras un proceso de vacancias en la división.

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Otra de las peleas más esperadas será la que dispute Alex Pereira (Brasil) ante Ciryl Gane (Francia) por el cinturón interino de peso pesado. De lograr la victoria, Pereira podría convertirse en el primer atleta de UFC en ganar títulos en tres categorías distintas, sumando este posible logro a sus coronas de peso medio y semipesado.

La cartelera estelar se completa con los siguientes enfrentamientos:

Sean O’Malley (Estados Unidos) vs. Aiemann Zahabi (Canadá) (peso gallo).

Josh Hokit (Estados Unidos) vs. Derrick Lewis (Estados Unidos) (peso pesado).

Mauricio Ruffy (Brasil) vs. Michael Chandler (Estados Unidos) (peso ligero).

Bo Nickal (Estados Unidos) vs. Kyle Daukaus (Estados Unidos) (peso mediano).

Diego Lopes (Brasil) vs. Steve Garcia (Estados Unidos) (peso pluma), esta será la pelea que abrirá el evento.

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El “UFC Freedom 250″ celebra la Independencia de Estados Unidos y coincide con el cumpleaños de Donald Trump

Al caer la noche, el sistema de luces proyecta formas y colores patrióticos sobre la arena y la fachada presidencial, en una celebración por el aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos - crédito Evan Vucciu/REUTERS

La elección de la Casa Blanca como sede busca celebrar el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos. La relación cercana entre Donald Trump (presidente estadounidense) y Dana White (presidente de UFC) fue clave para concretar este acontecimiento inédito. Además, el evento coincide con el cumpleaños de Trump, lo que suma un matiz personal y simbólico.

El montaje implicó la construcción de una estructura central denominada “La Garra”, con más de 28 metros de altura, fabricada en Bélgica y trasladada posteriormente a Washington D.C. En el centro de esta estructura se ubica el octágono reglamentario, de nueve metros de diámetro, dispuesto sobre la zona generalmente usada para el aterrizaje del helicóptero Marine One.

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La inversión total para el desarrollo del evento asciende a USD 60 millones, sumando el esfuerzo de coordinación de siete agencias federales, entre ellas la de Seguridad Nacional y la Administración Federal de Aviación. Se habilitaron 4.300 asientos dentro del recinto, con alrededor de 1.200 lugares reservados para miembros de las fuerzas armadas en servicio activo.

La cercanía entre el presidente estadounidense y el mandamás de la promotora destrabó el evento, que celebra la Independencia de Estados Unidos y coincide con el cumpleaños de Trump en un montaje sin precedentes - crédito Nathan Howard/REUTERS

En los alrededores, la celebración se extiende hasta “La Elipse”, un parque próximo a la Casa Blanca donde se espera la presencia de más de 70.000 asistentes siguiendo la transmisión desde pantallas LED-

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Al caer la noche, el sistema de iluminación de “La Garra” proyectará formas y colores de la bandera de Estados Unidos sobre la arena y la fachada de la Casa Blanca, reforzando el carácter patriótico del evento.