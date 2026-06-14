Colombia

Hijos de Gustavo Petro le celebraron el Día del Padre en redes sociales: “Hombre de las mil batallas”

Andrea, Nicolás y Antonella compartieron imágenes junto al jefe de Estado, en las que mostraron su faceta familiar durante las celebraciones del 14 de junio de 2026

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Ilustración de Gustavo Petro de perfil a la izquierda, mirando a sus seis hijos de espaldas que observan un atardecer naranja con montañas al fondo.
Gustavo Petro tiene seis hijos: Nicolás, Andrea, Andrés, Sofía, Antonella y Nicolás Alcocer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras la agenda política mantiene al presidente Gustavo Petro en el centro de la discusión nacional, el domingo 14 de junio de 2026 una faceta más personal del mandatario llamó la atención en redes sociales; varios de sus hijos aprovecharon la celebración del Día del Padre para compartir mensajes y fotografías familiares con las que expresaron su cariño hacia el jefe de Estado.

Las publicaciones aparecieron a lo largo de la jornada y mostraron momentos íntimos que pocas veces salen a la luz pública. Lejos de los debates políticos y de las controversias que suelen rodear al presidente, las imágenes retrataron recuerdos familiares, escenas de infancia y mensajes cargados de afecto.

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Andrea Petro Herrán, Nicolás Petro Burgos y Antonella Petro fueron algunos de los hijos del mandatario que decidieron hacer pública la conmemoración. Cada uno eligió una fotografía distinta para acompañar sus palabras, con lo que ofrecieron una mirada diferente sobre la relación que mantienen con su padre.

Andrea, Nicolás y Antonella difundieron fotografías junto a Gustavo Petro, por el Día del Padre - crédito @andeapetro91 - @nicolaspetrob/Instagram - Presidencia
Andrea, Nicolás y Antonella difundieron fotografías junto a Gustavo Petro, por el Día del Padre - crédito @andeapetro91 - @nicolaspetrob/Instagram - Presidencia

Y es que Gustavo Petro es padre de seis hijos: su hijo mayor es Nicolás Petro Burgos; más adelante, durante su primer matrimonio con Mary Luz Herrán, nacieron Andrea y Andrés; años después, junto a su segunda esposa Verónica Alcocer, llegaron Sofía y Antonella; además, el mandatario adoptó a Nicolás Alcocer, al que crió desde niño.

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Aunque la celebración familiar seguramente transcurrió en el ámbito privado, algunas muestras de afecto llegaron a las redes sociales. Allí, varios integrantes de la familia presidencial compartieron recuerdos y mensajes con motivo de una fecha que cada año reúne a miles de familias colombianas.

Nicolás Petro aprovechó el Día del Padre para compartir una foto con su papá

Uno de los primeros en pronunciarse fue Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente. A través de una historia en Instagram publicó una fotografía de hace varios años en la que aparece Gustavo Petro cuando era joven y lo sostiene en sus brazos.

Nicolás Petro Burgos publicó una fotografía antigua junto a su padre cuando era joven - crédito @nicolaspetrob/Instagram
Nicolás Petro Burgos publicó una fotografía antigua junto a su padre cuando era joven - crédito @nicolaspetrob/Instagram

Lo llamativo de esta fotografía es que Nicolás Petro continúa en el centro de la atención pública por el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación en su contra; cuando estalló ese escándalo, el presidente Gustavo Petro afirmó que no participó en su crianza.

Las autoridades le imputan los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, dentro de una investigación relacionada con recursos económicos que, según los organismos de control, no logró justificar durante el periodo en que ejerció como diputado del Atlántico.

Andrea Petro recordó una de sus fotos favoritas familiares

Otra de las reacciones llegó por parte de Andrea Petro Herrán; la hija del presidente compartió una fotografía familiar en la que aparece junto a sus hermanas y a Gustavo Petro durante un encuentro de años atrás.

La publicación incluyó un mensaje breve: “Feliz día papá 🫀🤗🌱”.

Andrea Petro compartió una fotografía familiar junto a sus hermanas y el presidente por el Día del Padre - crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea Petro compartió una fotografía familiar junto a sus hermanas y el presidente por el Día del Padre - crédito @andreapetro91/Instagram

La menor de los Petro también dedicó un mensaje a su papá

Por su parte, Antonella Petro también se sumó a la celebración, pues la menor de las hijas del presidente compartió varias fotografías junto a su padre en un carrusel publicado en sus plataformas digitales.

Las imágenes mostraron distintas etapas de su vida; algunas correspondieron a años recientes, mientras otras retrataron momentos de su infancia cuando aún era una bebé o una niña pequeña. En varias de ellas aparece en brazos de Gustavo Petro.

Junto al carrusel de fotografías, Antonella, que está a un mes de cumplir su mayoría de edad, dedicó un mensaje especial al mandatario: “Feliz Día del Padre al hombre de las mil batallas❤️”.

Antonella Petro publicó un carrusel de imágenes que recorren distintas etapas de su vida, desde la infancia hasta la actualidad - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram
Antonella Petro publicó un carrusel de imágenes que recorren distintas etapas de su vida, desde la infancia hasta la actualidad - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Mientras el país sigue atento a la actividad política del mandatario y a los asuntos que ocupan la agenda nacional, el Día del Padre dejó ver una imagen diferente de Gustavo Petro. Por unas horas, las discusiones públicas cedieron espacio a los recuerdos familiares, las fotografías de infancia y los mensajes.

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