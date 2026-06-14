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Hanwen Zhang, estadística china, cuestionó encuesta de Celag que da empate técnico entre Cepeda y De la Espriella: “No me da indicios claros”

La académica, que ha trabajado como contratista para el Gobierno Petro y defendido sus iniciativas, esta vez criticó la falta de claridad metodológica del estudio y advirtió que la empresa responsable no está registrada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)

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Según Celag, en la segunda vuelta la diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda sería mínima, en favor del candidato oficialista - crédito REUTERS
Según Celag, en la segunda vuelta la diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda sería mínima, en favor del candidato oficialista - crédito REUTERS

En su perfil de X, la estadística china Hanwen Zhang, puso en duda el domingo 14 de junio los resultados de la encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), que decretó un empate técnico entre los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta del 21 de junio, con ligera ventaja para el candidato oficialista; que contrasta con mediciones a nivel local sobre los comicios.

Zhang, que ha sido contratista del Gobierno Petro y también defensora de algunas de sus iniciativas, sorprendió con una dura crítica a los resultados de esta medición, así como lo ha hecho con otros ejercicios, y sostuvo que la ficha técnica no ofrece señales claras para determinar si se trata de una encuesta o de un sondeo; en una controversia que abrió un frente sobre la validez del estudio y su posible efecto en el voto.

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Los resultados de este proceso, incluso replicado por el jefe de Estado, Gustavo Petro, indicaron una ajustada victoria de Cepeda sobre De la Espriella, pues mientras el candidato de Gobierno tendría un 40,8% de los votos, su contendor registraría un 39,7%. En total, en esta encuesta participaron 2.046 personas, en la que se registraron un 7,6% de voto en blanco, 5,2% de indecisos y 6,7% de voto nulo o no participación.

Hanwen Zhang cuestionó resultados de encuesta Celag
Con este mensaje en su perfil de X, la activista Hanwen Zhang cuestionó resultados de encuesta Celag, que da empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito @hanwenzhang1982/X

En una de sus principales críticas, Zhang fijó una doble objeción a los resultados de la Celag. Por un lado, dijo que la difusión del estudio va “en contravía de la ley de encuestas” porque esta firma “no está registrado en CNE para hacer encuestas”; y por otro cuestionó la consistencia metodológica utilizada para esta medición. “Su ficha técnica no me da indicios claros sobre si es una encuesta o un sondeo”, dijo Zhang en X.

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La analista agregó dos elementos para sustentar su reparo sobre el diseño del trabajo de campo. “Habla de unas cuotas de sobrerepresentación, y la selección de 53 localidades en cada uno de los 25 departamentos me parece excesivo para el tamaño muestral de apenas 2.046 encuestados“, agregó Zhang en su perfil de X, en la que también hizo reparos sobre el diseño técnico, que no daría garantías de estos resultados.

El sondeo muestra una mínima ventaja de un punto porcentual entre Cepeda y De la Espriella - crédito Celag Data/X
El sondeo muestra una mínima ventaja de un punto porcentual entre Cepeda y De la Espriella - crédito Celag Data/X

Hanwen Zhang fue crítica ante recientes resultados de la encuesta de Celag

Zhang no se limitó al plano metodológico, pues en el mismo mensaje vinculó la difusión de encuestas con el comportamiento electoral de la primera vuelta y reiteró sus afirmaciones en Rtvc. “Ante tanta incertidumbre electoral, solo puedo reiterar lo que dije antes de la primera vuelta: voten, salgan a votar, madruguen a votar, inviten a otros a votar, y lo más importante, voten sin ser influenciados por las encuestas”, expresó.

E, incluso, se atrevió a dar un diagnóstico breve de lo sucedido en la contienda del 31 de mayo, en la que el oficialista Cepeda quedó en el segundo lugar, con un 40,90% de los votos, frente al 43,74% del abogado ultraderechista De la Espriella. “Mi teoría es que en la primera vuelta, se confiaron en los resultados de las encuestas, y muchos no votaron...”, expresó Zhang en su perfil, que es su principal tribuna de opinión.

Celag defendió el empate técnico y ubicó la definición en jóvenes, indecisos y abstencionistas

Entretanto, el director del centro de estudios, el español Alfredo Serrano Mancilla, presentó el estudio como una fotografía de máxima paridad. “Iván Cepeda aventaja en un punto a Abelardo de la Espriella. O sea, esto significa empate técnico en intención de voto”, dijo Serrano en su cuenta de X, en la que además afirmó que la definición no estaría en los votantes ya alineados sino en quienes aún no participaron o no resolvieron su voto.

Alfredo Serrano, de Celag, sobre resultados de la reciente encuesta
Con este mensaje en X, Alfredo Serrano, director de Celag, se pronunció sobre resultados de la reciente encuesta del centro de estudios - crédito @alfreserramanci/X

La clave estará en los que faltan por decidir. Y entre ellos, lo más nutrido será el nuevo voto, es decir, los que no fueron a votar en primera vuelta pero sí podrían hacerlo en segunda. Esta población está más a favor de Iván Cepeda que de Abelardo de la Espriella”, agregó Serrano. A su vez, en su mensaje, señaló cómo los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López están repartidos entre Cepeda, la abstención y el voto en blanco.

En contraste con lo que sucedería con los de Paloma Valencia, que se inclinan de forma amplia por De la Espriella. En ese mismo diagnóstico, el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica le asignó a los jóvenes un papel decisivo. “Otro factor crucial serán los jóvenes, más progresistas, a favor de Petro e Iván Cepeda. Si van a votar, serán decisivos”, concluyó Serrano en su extenso mensaje.

Gustavo Petro sobre resultados de la encuesta Celag
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro se refirió sobre los resultados de la encuesta de Celag, que da empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Asimismo, el presidente Petro, tras conocer estos resultados, empezó a promover una movilización electoral y una estrategia de vigilancia del escrutinio. “Las encuestas muestran empate técnico y cuando eso pasa hay que salir de todos los rincones del país a votar, y hay que cuidar el voto”, afirmó el mandatario, que pidió la inscripción de un millón de personas y detalló un instructivo para la jornada, según él, para contener el fraude.

Este consiste en estar cuando se abre la urna, permanecer durante toda la votación para llevar la cuenta de asistentes y, al momento del escrutinio, impugnar la mesa si aparecen diferencias o esperar al formulario E-14 para verificar que las cifras coincidan. “Recuerde, en la pasada vuelta uno de los candidatos favoritos prácticamente no tuvo testigos de mesa y por eso no hubo impugnaciones”, puntualizó.

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