“Junior Tu Papá”: la historia de la frase que convirtió al Tiburón en protagonista del Día del Padre

Edgar Perea pronunció la frase Junior Tu Papá, por primera vez, en medio del partido entre el equipo Tiburón ante América de Cali en abril de 1984, compromiso que ganó el equipo de Barranquilla 4-0 - crédito Los Herederos De Micaela

Este 14 de junio de 2026 se celebra el Día del Padre en Colombia, una fecha para homenajear a quienes dieron vida, cuidan y aman a sus seres queridos. Pero, que en el contexto del fútbol, sobre todo el colombiano, también es utilizada para recordar las denominadas “paternidades” de un equipo a otro, que no son otra cosa que triunfos históricos o acumulados a lo largo del tiempo. Uno de esos es el del Junior de Barranquilla a América de Cali un 12 de abril de 1984, hace más 42 años.

El encuentro fue válido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dos equipos colombianos se enfrentaban a nivel internacional buscando la “Gloria Eterna”, que finalmente fue ganada por Independiente de Argentina, pero que dejó para Junior de Barranquilla una frase que lo hace sentir superior a los demás equipos del fútbol colombiano: “Junior Tu Papá”. El autor no podía ser otro al histórico narrador de fútbol, Edgar Perea: “Poncho Rentería me la tenía montada con que los jugadores del Junior eran unos minusválidos. Entonces, durante el partido, como Junior se puso al frente y ganó por goleada, yo le respondí a eso que él me decía, Junior Tu Papá, escóndete en la coacla”, expuso Perea en entrevista con Claudia Villarreal, años después.

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Edgar Perea contó que la frase fue como defensa a la calificación que daba su colega periodista deportivo Poncho Rentería que trataba como minusválidos a los jugadores de Junior de Barranquilla, el equipo de Perea - crédito @yosoyclauvillarreal/Instagram

Ese partido tuvo como juez central a Alirio Blanquiceth y se desarrolló en el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla, Junior fue local y de la mano de Alex Didi Valderrama en doble ocasión, al 43′ y al 84′, William Knight al 56′ y Omar Alfredo Galván al 68′ se impuso ante el equipo caleño que descontó de la mano de Víctor Lugo Ortiz al 77.

¿Quién fue Edgar Perea?

Hablar de Édgar Perea es hablar de una de las voces más importantes en la historia del deporte colombiano y, especialmente, de una figura que quedó ligada para siempre al sentimiento del Junior de Barranquilla. Aunque nació en Condoto, Chocó, y pasó parte de su juventud en Cartagena, fue en Barranquilla donde construyó gran parte de su legado como narrador deportivo.

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Perea se convirtió en una leyenda de la radio colombiana gracias a su particular estilo: una voz fuerte, apasionada, llena de emoción y con una manera única de transmitir los partidos. Desde 1966 comenzó a narrar los encuentros del Junior, justo cuando el equipo barranquillero retomaba protagonismo en el fútbol profesional colombiano. Con sus relatos acompañó generaciones enteras de hinchas que vivieron triunfos, derrotas y momentos históricos del cuadro rojiblanco.

Por la estrella 11 del Junior de Barranquilla, en redes volvieron a recordaron el origen de la expresión de Edgar Perea “¡Junior, tu papá!” - crédito @yosoyclauvillarreal/IG

¿Cuál es la importancia de Edgar Perea para Junior de Barranquilla?

Su importancia para Junior va mucho más allá de ser un simple narrador. Perea fue quien convirtió los partidos del equipo en una experiencia emocional para miles de aficionados que escuchaban la radio. Su manera de gritar los goles y defender al equipo hizo que muchos sintieran que su voz representaba el amor de toda una ciudad por el club. Fue una especie de puente entre Junior y su hinchada durante décadas.

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Además de su relación con Junior, Édgar Perea tuvo una carrera en el periodismo deportivo. Narró fútbol, béisbol, boxeo y otros deportes, y llegó a ser reconocido como uno de los mejores relatores del país. Su voz también acompañó a la selección Colombia y grandes eventos deportivos internacionales.

En Barranquilla, su figura quedó inmortalizada. Durante la celebración del centenario del Junior en 2024, el club y la ciudad le rindieron homenaje con un busto ubicado cerca de la Ventana de Campeones, reconociendo su aporte a la historia del equipo. La escultura lleva la frase “Édgar Perea, locutor de emociones”, una descripción que resume la huella que dejó en los aficionados.

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Edgar Perea creó la frase Junior Tu Papá, que mantiene vigencia en la actualidad. Sobre todo con los títulos del equipo Tiburón - crédito Junior de Barranquilla