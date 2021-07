Conozca cómo aplicar a las Becas Colombia Biodiversa con estímulos para la investigación en ciencias biológicas

Vista de un reservorio de agua el 25 de febrero de 2020, en la hacienda Montecarlo, cercana al Parque Nacional Natural Chingaza del municipio de Guasca (Colombia). EFE/ Camilo García/Archivo

La Fundación Alejandro Ángel Escobar, dedicada a fomentar y difundir la investigación, la ciencia y la solidaridad en Colombia, dio a conocer que desde el 26 de julio hasta el 8 de octubre estará abierta la convocatoria de las Becas Colombia Biodiversa, dirigidas a estudiantes de ciencias biológicas y afines, que necesiten apoyo en sus tesis de grado sobre conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad de Colombia.

Este fondo de becas fue establecido por Adriana Casas Isaza y Cristián Samper Kutschbach en junio de 2002. “Estamos convencidos de que la biodiversidad es la mayor riqueza de nuestro país y el mejor regalo que podemos dejar a nuestros hijos. Por ello hemos decidido establecer un fondo de becas que apoyará el avance en el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de Colombia”, señaló la pareja en el portal web de la fundación.

Para la segunda convocatoria de este año, el Fondo de Becas Colombia Biodiversa, en asocio con el Programa Ruta de la Sostenibilidad del Convenio con Asocolflores, ofrecerá tres becas para apoyar específicamente tesis de grado sobre flora y fauna silvestre asociada a agroecosistemas de la floricultura con las Becas Floricultura Biodiversa.

Asimismo, brindará una beca adicional para estudiantes de carreras diferentes a las ciencias biológicas y afines, quienes estén cursando programas de Ciencias Sociales y Humanas, Artes, Diseño, Ingeniería, entre otras.

Cómo postularse

El primer paso es conocer las bases de postulación, que están disponibles en el portal web de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Lo siguiente es diligenciar el formulario de preinscripción, y asimismo subir o cargar al sistema la siguiente documentación ( en formato Word, pdf y/o Excel):

-La propuesta de investigación, que NO deberá exceder cinco (5) páginas tamaño carta en letra Times New Roman de 12 puntos y márgenes de 1.5 centímetros. En estas cinco páginas deberá incluir, la introducción, los objetivos claramente expresados, la relevancia del estudio en relación con la biodiversidad, la metodología escogida, los resultados esperados y la bibliografía.

-Presupuesto detallado y justificado de los costos en los que se incurrirá para el desarrollo de la investigación, señalando claramente cuáles rubros serían cobijados por la Beca Colombia Biodiversa y cuáles por otras fuentes de financiación. El monto solicitado al Fondo Colombia Biodiversa o a las Becas Floricultura Biodiversa – Programa Ruta de la Sostenibilidad del Convenio con Asocolflores NO podrá exceder los tres (3) millones de pesos, no obstante, el presupuesto total para la ejecución del proyecto sí puede exceder ese valor. En caso de que el monto solicitado supere los tres (3) millones de pesos, la propuesta NO será aceptada.

-Cronograma de actividades para el desarrollo de la investigación, que incluya meses del año de inicio y finalización, así como el estado de avance de la propuesta.

-Carta del director (a) que certifique que la propuesta de investigación ha sido aprobada para el trabajo de grado. Cuando se trate de una propuesta colectiva, la certificación debe mencionar a todos y cada uno de los integrantes del colectivo.

-Carta de la facultad en papel membreteado, que certifique que la propuesta de investigación ha sido aprobada para el trabajo de grado. Cuando se trate de una propuesta colectiva, la certificación debe mencionar a todos y cada uno de los integrantes del colectivo.

-Certificado oficial de matrícula emitido por la universidad. Cuando se trate de una propuesta colectiva, se deberá remitir el certificado oficial de matrícula de todos y cada uno de los integrantes que conforman el colectivo.

-Carta de recomendación expedida por un(a) profesor(a) de la facultad DIFERENTE al director (a) del trabajo de grado. Cuando se trate de una propuesta colectiva, la carta deberá mencionar a todos y cada uno de los integrantes del colectivo; de lo contrario cada integrante del grupo deberá presentar una carta de recomendación individual.

-Fotocopia de la cédula de ciudadanía o del documento de identidad del estudiante. Si la propuesta es Colectiva todos los integrantes deben cargar o subir el documento de identidad.

