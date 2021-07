Yina Calderón fue sorprendida besando a un misterioso sujeto

Foto tomada de Instagram @YinaCalderonReOficial

La influenciadora huilense Yina Calderón, se encuentra por estos días en Cartagena de festejo por su cumpleaños número 30. Razón por la cual le acompañan su pareja y varios de sus más cercanos amigos, quienes justamente decidieron grabarla en una comprometedora situación.

Resulta que en medio de las fiestas que ha disfrutado la empresaria de fajas reductoras para festejar por todo lo alto esta fecha especial, volvió a aparecer bastante ebria y cantando ‘a grito herido’ en un video que generó bastantes comentarios entre sus seguidores. Sin embargo, mayor polémica causó la fotografía en la que se le ve besando a un hombre desconocido.

En las imágenes se observa el momento en el que ambos interpretan ‘Gaviota’, la canción de la novela ‘Café con aroma de mujer’, mientras este hombre la toma por la cintura y varios de los asistentes comentan: “aquí se está cocinando algo”.

“¡Yina es una boleta!”, “tanto que dice amar al novio y así es como le paga”, “debería ponerse en tratamiento para dejar de ser tan alcohólica” y “de vez en cuando le vendría bien comportarse un poquito”; fueron algunos de los comentarios con los que reaccionaron seguidores y detractores de Yina Calderón.

Y aunque no hay evidencia cómo se llegó al beso, ante la ola de críticas la misma influenciadora decidió pronunciarse al respecto y aclaró que quien aparece allí es una persona homosexual, a la cual besó porque él mismo se lo pidió, pero dice que no se trata de una infidelidad.

“Antes de que empiecen los chismes voy a aclarar una situación. Yo salí a celebrar mi cumpleaños y había mucha comunidad gay, y ustedes saben que yo lo amo, entonces le di un pico a uno de ellos, que estaba con su marido y es una flor total, además. Yo también estaba al lado de mi pareja, con quien vivo, entonces no me inventen cuentos, ahí no hay nada. Fue un chico gay que me pidió un beso y yo creída no soy”, concluyó.

Entretanto, hay quienes comentan que a pesar de no tratarse de una infidelidad, debería cuidar más su comportamiento con Andrés Arévalo (su pareja), sobre todo si se tiene en cuenta la reciente declaración en la cual admitió que es el trago la razón de varios problemas que tiene con él, los cuales incluso los han llevado a terminar su relación temporalmente.

“Yo no hablo casi de eso pero les voy a explicar: a mí me gusta el traguito y eso me ha llevado a tener muchos problemas en mi relación y en muchas cosas. Entonces yo creo que ese ha sido el altibajo más grande entre nosotros”, aseguró en aquella ocasión la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

Además, el pasado 6 de julio protagonizó una bochornosa escena, justamente en Cartagena, cuando decidió alquilar un yate para darse el lujo de llegar así a las playas de Cholón.

Aunque en un principio todo parecía normal, pues de acuerdo con las historias mostradas en redes sociales ella gozaba del sol y la música en un pequeño traje de baño, el tiempo pasó y las copas de trago que bebió comenzaron a hacer su efecto hasta que, inesperadamente, apartó al conductor del bote, tomó el volante y comenzó a conducir.

El hecho fue grabado por un tercero que le acompañaba y expuesto a través de los estados en Instagram de Yina Calderón, aunque minutos más tarde ella misma decidió borrar las publicaciones.

“Bueno, todo va bien hasta que me doy cuenta que... ¡No, Yina, así no, deje que el señor conduzca!”, dice la persona que capta en video a la mujer mientras hacía la bochornosa escena en un evidente estado alterado de conciencia.