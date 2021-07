La Voz Kids: fecha de estreno, nuevos jurados y presentadoras confirmadas

Luego de conocerse que le quedan pocas semanas al ‘Desafío: The box’, sobre el que Andrea Serna confesó si es libreteado, Caracol Televisión presentó a sus televidentes algunas promociones del concurso que será su reemplazo en la programación del prime time: ‘La voz kids’.

Así entonces, se sabe que la fecha de estreno será el próximo miércoles 25 de julio a las 8 de la noche, justo después de que se termine la emisión de Noticias Caracol.

De acuerdo con otros aspectos que se saben del popular reality que le ha dado la vuelta al mundo, en este 2021 trae para Colombia una entrega en la que menores de 5 a 15 años serán los protagonistas y, en ese sentido, ya se tienen definidos los nombres de los jurados y presentadoras que estarán acompañándolos durante los próximos meses, pues Andrés Cepeda y Laura Tobón son las únicas caras que han aparecido en otras versiones.

Cabe aclarar que aunque el canal anunció que este año también habría cabida para la versión ‘senior’ (personas de la tercera edad) del programa, los tiempos hacen dudar a muchos de que esto pueda llevarse a cabo. Sin embargo, las inscripciones para esta competencia fueron todo un éxito.

- Jesús Navarro: directamente desde México, el vocalista de ‘Reik’ y jurado de este mismo programa en su versión para este país norteamericano, fue anunciado como uno de los tres jurados que liderarán los correspondientes equipos.

El músico, por su parte, aprovecha sus redes sociales para hacer constantes menciones a su público en Colombia, donde dice sentirse “como en casa”.

- Natalia Jiménez: la potente voz de esta cantautora española que ha brillado como una de las vocalistas de la agrupación ‘La quinta estación’, será otra de las jueces que juzgará los talentos de aquellos pequeños que se inscribieron con el sueño de llegar a ser el único ganador.

- Laura Acuña: aunque ya se había confirmado la noticia semanas atrás, es clave aclarar que la presentadora Laura Acuña será otra de las novedades en el programa, pues acompañará a Laura Tobón en la conducción del reality.

De hecho, fue la misma modelo la que expresó la mezcla de sentimientos que la invadieron en todo el proceso que hizo para trabajar con Caracol, luego de haber sido una de las caras más reconocidas de RCN Televisión.

“Me llegó una llamada de Caracol y me ofrecen esta maravilla de formato que es ‘La voz Kids’, de verdad era mi sueño. Pregúntame cuánto había esperado un formato de estos (...) yo no me lo esperaba, te digo la verdad, porque al final yo tenía la marca y el sello de RCN muy marcado, fueron muchos años, muchas cosas y muchos proyectos con programas y yo decía ‘no va a pasar’, estaba enfocada en el tema de ‘La Sala’, y llega esa llamada... lloré de la felicidad”, comentó Acuña en un reciente video que compartió con sus fanáticos.