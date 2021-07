Diego Mateus brindó nuevos detalles sobre su salud: “sigo con menos kilos, menos ego y más amor”

Bastantes crudos y dramáticos son los testimonios de aquellos que pasaron por una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en tiempos de pandemia, pues luego de varios meses el Covid-19 sigue teniendo estos lugares atestados de pacientes, mientras otros esperan su turno de obtener una de las pocas camas libres que quedan en la red nacional de hospitales.

Así le sucedió al comediante Diego Mateus, a quien el virus le llegó con fuertes complicaciones que le llevaron a pasar por una de las experiencias más duras de su vida.

Con un sentido mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter, el hombre reconocido por su paso en ‘Comediantes de la noche’, comentó para sus miles de seguidores los detalles de este episodio que lo dejó con menos peso, pero también con “menos ego y más amor”.

“Salí del covid y vuelvo al mundo, cansado, fatigado pero feliz e ilusionado por la vida. Un virus que me hizo estar border line, que me llevó por las oscuras pesadillas del alma y que me hizo transitar en los intrincados laberintos de la mente”, explicó Mateus.