Boca Juniors podría sancionar a Edwin Cardona por viajar a Colombia

El malestar de la directiva xeneize ha aumentado recientemente luego de que se hicieran públicos videos en redes sociales donde se ve a Edwin Cardona en una fiesta vallenata rodeado de varias personas, sin cumplir protocolos de bioseguridad.

La situación preocupó al club ya que en este momento se prepara para afrontar los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, y considerando las bajas fuertes que sufrió el club por contagios, lesiones y por imprevistos como sucedió con Frank Fabra tras el fallecimiento de su padre.

La versión que entregó Cardona de no tomar el vuelo chárter de Brasilia a Buenos Aires en la Copa América tras jugar contra Perú por el tercer lugar no fue la esperada luego de que fuera visto “de joda” en la capital de Antioquia y en contacto con tanta gente, lo que complicó su reintegro a la burbuja sanitaria del equipo para el torneo continental, además del problema con su adaptación física que lo llevará a entrenarse solo desde casa.

La situación fue interpretada como un abuso de confianza en el club, pues incluso pensaban comprarle su pase en aproximadamente cinco millones de dólares al Tijuana de México, que lo tiene a préstamo en Argentina hasta final de año.

Diego Monroig, corresponsal de Boca Juniors en el noticiero SportsCenter de ESPN, reveló la situación a nivel interno del club xeneize por el inconveniente surgido a raíz de los videos publicados del ’10′ de Boca en donde se lo vio celebrando en Medellín junto al cantante vallenato Nelson Velásquez.

Boca le dio la posibilidad a Cardona de irse a la selección Colombia perdiéndose de utilizarlo ante una hipotética final que después no se dio, pero ante ese gesto Boca esperaba que le fuera retribuido. Sin embargo, no fue así. Por eso seguramente el castigo me parece que va a ser más deportivo que otra cosa en el cara a cara con sus compañeros, en las decisiones de Russo partido a partido y después, sanciones internas tendrán que ver cómo la encuadran, pero la bronca obviamente se manifestó