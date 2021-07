Claudia Bahamón rompe el silencio y envía un mensaje tras las intrigas y polémicas dentro de Masterchef

Después de días en los que no han parado las polémicas relacionadas a ‘Masterchef Celebrity Colombia’, la presentadora del reality, Claudia Bahamón, se pronunció acerca de la situación. Aunque no fue muy directa, la también modelo publicó este domingo, 11 de julio, un mensaje en su cuenta de instagram con el que espera calmar los ánimos y hacer un llamado a la reconciliación.

Claudia tituló su publicación como un “mensaje de amor”, y dijo que ese sentimiento era “lo único que hay en su corazón”. Ella aseguró que le gusta bromear pero siempre tiene límites, respeto y tolerancia por el otro.

Este fue el mensaje de la presentadora:

Paso a dejar un mensaje de amor. Porque en mi corazón solo cabe eso, amor. Me gusta divertirme, molestar, reírme a carcajadas, llorar, abrazar, soy una niña pequeña en un juego. No he cambiado. En mi vida siempre intento balance de divertirme y poner límites. Hago una pausa para hablar de esos límites, para hablar de respeto y tolerancia. Todo el tiempo exigimos vivir en una sociedad donde el respeto y la tolerancia sean las señas de identidad. Para conseguir construir un mundo donde se acepten las opiniones de los demás con total libertad, donde no se juzgue a nadie por su forma de pensar, de vestir o de ser y donde se escuche sin criticar y para eso es necesario comenzar por nosotros mismos. Nada conseguimos llenándonos de odio a través de mensajes que se hacen virales sin sentido. “Sin respeto el amor se pierde. Sin cuidado, es aburrido. Sin honestidad, es triste. Sin confianza, el amor se acaba“. Gracias a todos quienes reparten amor e iluminan con su luz. Amor para el mundo!”