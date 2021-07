El papá de Luis Andrés Colmenares recordó a su hijo con un conmovedor mensaje

En la imagen, Luis Andrés Colmenares y su padre, Luis Alonso Colmenares. Foto: Archivo particular.

A 11 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, su padre, Luis Alfonso Colmenares, dejó ver en sus redes sociales la nostalgia y el dolor que aún sigue latente en la familia. El progenitor del joven que falleció en octubre de 2010, publicó en sus redes sociales una vieja carta que su hijo le había escrito.

Pese a que han sido varias las publicaciones en las redes sociales del papá de Colmenares que han llamado la atención de sus seguidores, en esta oportunidad, Luis Alfonso dio a conocer a los usuarios de Twitter una antigua carta hecha a mano que su hijo le hizo a él cuando apenas era un niño.

“…todavía me acuerdo del día que recibí esta carta.”, escribió Luis Alfonso Colmenares adjunto a la carta que publicó en su Twitter.

En la imagen compartida a través de la red social se observa un dibujo de Luis Alfonso Colmenares, en el cual, el pequeño Luis Andrés le había manifestado a su padre que era su mejor amigo y, que gracias a él, había mejorado su ortografía.

“Eres mi mejor Amigo papi. Por tus copias he mejorado mi ortografía que tenía antes y ya miro los resultados aunque todavía cometo errores. Att: Luis Andrés tu hijo mayor.”, se lee en la carta publicado por Luis Alfonso Colmenares en su cuenta de Twitter.

La carta que Luis Andrés Colmenares le escribió de niño a su padre, Luis Alfonso Colmenares. Foto: Twitter Luis Alfonso Colmenares.

Tras la publicación, varios usuarios mostraron empatía con Luis Alfonso Colmenares y su familia y les enviaron mensajes de apoyo.

“Que hermoso… señor Colmenares Dios está con usted , y no se irá de este mundo sin ver con sus ojos la JUSTICIA DIVINA … a Luis Andrés paz en su tumba . Un abrazo y bendiciones.”, fue el mensaje que le envió una internauta a través de la red social.

“Sintiéndolo mucho estimado doctor, mucha fortaleza en esta dura prueba que la vida le coloca, abrazo fraterno.”, comentó otro internauta en la publicación de Luis Alfonso Colmenares.

Aunque el padre de Luis Andrés no entregó más detalles sobre la carta, tanto en Twitter como en Instagram se evidenció que la imagen quedó como foto de perfil en ambas redes sociales.

Sobre el caso de Luis Andrés Colmenares: Tribunal Superior de Cundinamarca absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero

En la mañana del pasado 19 de mayo, tras una larga lectura de las necropsias y múltiples opiniones periciales sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, José Joaquín Urbano, determinó que, tanto Laura Moreno como Jessy Quintero, quedaron absueltas del caso bajo el argumento de duda razonable.

Según explicó el togado, la decisión fue tomada porque ninguna de las hipótesis presentadas sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares pudo ser comprobada y/o validadas a cabalidad.

“La situación planteada a lo largo de esta providencia conduce a optar por el principio in dubio pro reo que implica ante la duda resolver en favor del acusado. Ello porque en últimas luego de analizar todas las incidencias y pruebas practicadas en juicio oral, condenar como lo reclaman los acusantes no es posible por cuanto el tribunal no alcanzó definitivamente un conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto al delito de homicidio, sino la responsabilidad que le seguía con sustancia, tampoco desde luego sobre la inocencia de las acusadas.”, sentenció el magistrado Urbano.

Por lo tanto, de acuerdo con el fallo del togado, Laura Moreno y Jessy Quintero, fueron absueltas de toda responsabilidad en la muerte de Luis Andrés Colmenares, pues su defensa no puso probar que ellas eran inocentes, ni sus acusadores pudieron demostrar la culpabilidad de ambas.





