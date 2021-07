Gabo, integrante de ‘Pasabordo’, reveló detalles de la enfermedad con la que batalla desde hace varios años

Tomada de Instagram @gabopasabordo

Juan Gabriel Rodríguez, uno de los integrantes de la agrupación colombiana ‘Pasabordo’, reveló algunos detalles de una terrible enfermedad que lo ha aquejado desde que cumplió 14 años y por lo que ha tenido que llegar a ser intervenido quirúrgicamente en algunas oportunidades.

“En Yarumal, a los 13 o 14 años, se me despierta la artritis y precisamente en esa época, mis papás estaban sin empleo, mi papá estaba terminando su carrera universitaria y mi mamá con su trabajo hacía lo posible para que nosotros tuviéramos todo”, reveló el artista a ‘Lo Sé Todo’, programa de entretenimiento del Canal 1.

Adicionalmente, confesó que desde esa edad se sintió completamente inválido de sus piernas durante todo un año, pues su familia no contaba con los recursos económicos necesarios para comenzar el tratamiento necesario.

“Yo estaba jugando basquetbol y un día le dije a mi papá y mi mamá ‘mami, papi, tengo un dolor debajo de la rodilla que me está matando, ¿qué hacemos?’ y mis papás me respondieron que eso era un dolor a causa del crecimiento; ya en el segundo mes, se me inflamó la segunda rodilla en simetría y quedé sin movilidad completamente, sin poder doblar las rodillas por un año completo”, confesó el paisa.

Pese a que fue un momento difícil de su vida, recuerda que vivió una frustración terrible porque no tenía novia, se enfrentó a este quebranto de salud ya entre los 14 y 15 años y, después nuevamente sufrió una recaída a los 16.

“Todo el colegio me la pasé solucionando el problema de la artritis, logrando conseguir algún peso porque yo daba serenatas con una agrupación que se llamaba ‘Cuarteto Romance’ y cobrábamos la canción a 5.000 pesos, consiguiendo sostenerme en algo con esos ingresos”, puntualizó ‘Gabo’.

Rodríguez aprovechó para enviarle un mensaje a todas aquellas personas que pasan por momentos difíciles en su salud para que confíen en Dios y reveló que fue gracias a su abuela que logró superar su enfermedad, ella le mostró el camino a seguir para salir victorioso.

“Ella fue la persona que más me comprendió en la etapa de artista, me mostró la fe que ella tenía ' vamos a creer en la fe del padre Marianito, vamos a confiar en Dios, en esto’ pero yo no entendía nada de eso y me le aferré a su fe”, agregando que durante un año completo gracias a las palabras de su abuela, se salvó de una infiltración que le realizarían.

“Hubo un milagro y pues ese año no pasó nada, milagro de Dios o del padre Marianito, según mi abuelita”, añadió Gabo.

De su carrera musical también mencionó en entrevista con ‘Lo Sé Todo’ que sus abuelos fueron los primeros en regalarle una guitarra y cuando conformó el primer grupo musical, ellos les daban los instrumentos musicales para que ensayaran.

“Mis abuelos me enseñaron a ser un pelao’ muy emprendedor y muy trabajador porque ellos tenían una fábrica de cuiro, de allí distribuían concentrado para animales y me mantenía con ellos trabajando. Siento que al criarme con ellos, fue ese amor lo que me sirvió para ser lo que soy hoy por hoy como hombre”.

Continúa adelante con su sueño, consolidándose en un nuevo género musical con su más reciente canción titulada ‘Borracho’, junto a su compañero Jhonatan.

“Estamos reventando cantinas y fondas, nosotros estamos muy felices porque es un ‘Pasabordo’ más maduro, creando esa nueva esencia de la música popular”.

