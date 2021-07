Fecha y hora del partido Colombia vs. Perú, por el tercer lugar de la Copa América

William Tesillo, defensor de Colombia, y Yoshimar Yotún, mediocampista peruano. REUTERS/Diego Vara

Pese a dejarlo todo en la cancha, la noche del 6 de julio Colombia perdió con Argentina en la semifinal de la Copa América. La derrota se dio en la tanda de penales, luego de empatar a un gol en los 90 minutos reglamentarios. El guardameta de La Albiceleste, Emiliano Martínez, atajó los disparos de Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona.

En contexto: Emiliano Martínez: héroe en Argentina y vulgar provocador para los hinchas de la selección Colombia

Si bien el combinado tricolor cayó en la semifinal, su participación en la Copa América no ha terminado, pues deberá disputar el tercer lugar con Perú, que perdió en la misma etapa del torneo 0-1 ante Brasil. El compromiso se disputará el viernes 9 de julio, en el estadio Mané Garrincha (Brasilia), a las 7 p. m, hora colombiana. Podrá verse en Caracol Televisión, RCN, Directv Sports y Win Sports +.

La final del torneo, entre Brasil y Argentina, en el estadio Maracaná (Río de Janeiro) se desarrollará el sábado 10 de julio a las 7 p. m., hora colombiana. La última vez que ambas selecciones disputaron la final de la Copa América fue en 2007, cuando la Canarinha se impuso 3-0, con tantos de Julio Baptista y Dani Alves, y uno en contra de Roberto Ayala.

Una de las dificultades del encuentro contra los dirigidos por Ricardo Gareca es que en el último partido, en la tercera fecha del Grupo B del certamen, Colombia perdió 1-2, siendo la falta de concreción de las acciones de gol su principal falencia.

Otro punto a favor de Perú es su presencia en instancias definitivas en las dos últimas ediciones de la Copa América: en la edición de 2019 fue subcampeón.

La última vez que Colombia disputó el tercer lugar en el torneo continental más importante a nivel de selecciones fue en la edición de 2016. En ese entonces, venció a Estados Unidos con un gol de Carlos Bacca, hasta este 7 de julio futbolista del Villareal.

Otra reciente lucha por la tercera posición fue en la Copa América Perú 2004, en la que la selección Colombia, también dirigida por Reinaldo Rueda, quedó cuarta: fue derrotada 1-2 por Uruguay y, en la semifinal, cayó 0-3 con Argentina. Entre los referentes de ese equipo sobresalían Tressor Moreno, Sergio ‘Barranca’ Herrera y el guardameta Juan Carlos Henao, ese año campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas.

Palabras de Reinaldo Rueda tras la derrota en la semifinal

“Le dije a los jugadores que levantaran la cabeza, que no teníamos que reprocharnos nada y sobre todo ellos que hicieron un trabajo con toda la mística. Esperamos que el fútbol nos retribuya en otro momento (...). Sabíamos que enfrentábamos una selección muy fuerte, muy competitiva. Que si marcábamos goles y diferencia podíamos llegar a la siguiente instancia. La fortuna no nos sonrío hoy. El fútbol son goles y hacer un buen juego. Hoy no tuvimos la eficacia para marcar la diferencia ante un rival muy fuerte”.

Palabras de Ricardo Gareca sobre la derrota ante Brasil

“La clave es la superación constante del equipo ante las dificultades que se nos presentan y la reacción que poseemos. Perú tiene jugadores jóvenes que hicieron una buena presentación, hubiéramos querido avanzar, pero ahora hay que prepararnos de la mejor manera para lo que se viene. En líneas generales, es rescatable esta presentación, Perú llegó a semifinales. Nos va a servir”.

SEGUIR LEYENDO: