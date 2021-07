“Lo de Emiliano Martínez era para amarilla, no le puede decir ‘cagón’ así a Borja”: Mario Vanemerak

La selección Colombia volvió a despedirse de una Copa América en instancias de definición desde el punto penal. Tal como había ocurrido en 2015, Argentina volvió a ser la encargada de eliminar al combinado cafetero tras la destacada participación de Luis Díaz y Emiliano Martínez en la tanda decisiva desde los doce pasos.

Al respecto, el entrenador colombo-argentino Mario Vanemerak analizó el empate 1-1 y posterior derrota ante los dirigidos por Lionel Scaloni 3-2 en la definición por penales.

En diálogo con el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio, el exdirector técnico de Millonarios dio su balance de lo sucedido explicando por qué para él fue un muy buen partido:

Reconoció la labor en ataque de Luis Díaz, quien hasta el momento presenta un balance de dos golazos contra Brasil y Argentina en el torneo continental.

Sin embargo, el técnico fue contundente en mostrar su posición de rechazo y crítica contra el guardameta Emiliano Martínez sobre sus palabras e intervención con gestos polémicos incluidos. Para Vanemerak, la actuación del portero argentino de 28 años del Aston Villa de Inglaterra fue decisiva, pero añadió que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela debió apercibirlo por calificar de cagón al delantero cordobés Miguel Ángel Borja:

El arquero Martínez le habló bastante a los jugadores y los jugadores colombianos estuvieron nerviosos en el momento de patear, tanto Mina como Dávinson y Cardona. Eso pasa siempre, lo que pasa es que como no hay público, normalmente no se escucha, pero eso siempre pasa. Los arqueros tratan de ponerlo nervioso, vos fíjate lo que dijo a Borja. Eso era para una amarilla, porque no le puede decir ‘cagón’ así, pero bueno él hizo su juego, pero al margen de hablar me parece que estuvo bien porque fue rápido. Mucha potencia en esas piernas y gran parte de la victoria es por el arquero: tapar tres penales no es fácil