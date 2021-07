Acho le dice adiós a Alpha y Cami se despide de Beta en el Desafío ‘The Box’ tras dejarlo todo en la arena

Tomado de Canal Caracol en vivo

En la noche de este miércoles, a la casa del equipo Alpha llegó la luz, llegó la energía. Después de resultar ganadores la noche anterior, tuvieron la visita de Daniella Álvarez, quien aprovechó la oportunidad para preguntar a los dos hombres sentenciados del equipo cómo se sentían al tener que enfrentarse en el Desafío a Muerte.

Acho respondió, “bien, se nos adelantó pero pues la mejor energía. Vamos a dar una buena batalla entre los dos y que gane el mejor”, mientras tanto, Meli señaló que se sentía muy triste porque dos grandes del Desafío ‘The Box’ estarían compitiendo a muerte.

La visita de Paola, una astrologa, tarotista y coach espiritual a la casa Alpha, permitió que los integrantes del equipo preguntaran a las cartas de la benevolencia por lo que ellos quisieran saber y al final realizó una armonización de los chacras de los desafiantes, en especial para Olímpico y Acho.

Meli aprovechó la oportunidad para preguntar por su hijo; Acho quiso saber sobre su futuro en general y se llevó una gran sorpresa cuando le dijeron que tendría una hija. De otra parte, Sonia decidió preguntar por su familia y por su madre, de quien le dijeron que presentaba un problema de salud desde hace muchos años y Olímpico, el eje central de su familia y a quien también le dijeron que tendría otras dos niñas más, pues en su futuro se veía la llegada de ellas.

Por su parte, Daniella Álvarez también tomó su turno para la lectura del tarot, allí le dijeron que en su futuro se veía la presencia de un hombre extranjero a quien ella todavía no conoce y esa sería la persona con la quien la hermosa presentadora haría su vida sentimental.

En la casa Beta, las cosas no iban muy bien, pues los superhumanos debieron enfrentar un castigo con los ojos vendados y el habla limitada, por lo que tuvieron que confiar en sus instintos y en sus compañeros, para movilizarse por la casa.

“Este castigo nos ayuda a trabajar en equipo y a confiar en la otra persona, a tener una mejor comunicación”, agregaron Pipe y Esteban.

“Este castigo fue súper duro porque yo sufro de migraña y eso me dio mucho dolor de cabeza, tenía ganas de vomitar, me sangraron las encías, tenía rabia porque todavía no se me sale de la cabeza la prueba que enfrentamos”, mencionó Karen mientras recordaba lo ocurrido en competencia.

El Desafío a Muerte fue ejecutado en el box negro, en el que cada desafiante tuvo que liberar de un laberinto una llave que abría un candado y soltar una escalera por donde descendieron, una vez abajo debieron superar dos estructuras en forma de prisma triangular y después, cruzaron dos sogas tensadas hasta llegar a unos túneles.

Superadas esas fases de la prueba, debieron sacar seis cubos de una estructura que llevaron al inicio de la pista superando los mismos obstáculos, una vez allí escalaron una plataforma desde donde enlazaron los cubos y ponerlos sobre una balanza.

Cada casa tenía dos integrantes enfrentados, de Beta, el reto estuvo a cargo de Paola y Cami. Cada una de las participantes entregó lo mejor de sí en la arena del box, evidenciando el desgaste físico que tenían las participantes. En esta oportunidad, fue Paola quien se alzó con la victoria al ser la primera en poner los cubos en la balanza y eliminando a su contrincante y compañera de equipo.

En el enfrentamiento de los hombres, Olímpico y Acho de Alpha, debieron superar una pista que más que demostrar fortaleza, era una prueba de agilidad y estrategia. El representante de los amazónicos en este Desafío ‘The Box’ dejó en alto el nombre de su región al luchar con Olímpico, sin embargo, no le alcanzó la energía para llegar hasta el final.

“Me da muy duro despedirme de Juan Manuel porque teníamos un vínculo muy especial, éramos él y yo para todo lo que necesitáramos en la casa, me duele dejarlo, me duele dejar la casa porque fue nuestro hogar por mucho tiempo”, fueron las palabras de despedida de Cami.

“A mi hijo Ángel Andrés, decirle que lo quiero mucho, que quise llegar a la final pero no se pudo y a mi abuelo Marelo, es una gran persona, es un gran ser humano, yo quisiera que mi Dios me lo tenga un largo tiempo”, mencionó entre lágrimas Acho al despedirse de la nación de superhumanos.

