De nuevo al quirófano: Yina Calderón se realizará otra cirugía facial

Yina Calderón es una de las figuras más reconocidas de las redes sociales y muestra de ello son los millones de seguidores y detractores que acumula en las plataformas digitales, las mismas en las que, esta vez reveló que se someterá nuevamente a otra cirugía estética.

“Quiero contárselo yo antes de que se vuelva chisme y eso. Ustedes saben que yo tenía una cirugía del rostro pendiente. No les hablo mucho porque el tema no sé cómo lo tomen muchas personas, pero para mí es simplemente el derecho a hacer con el cuerpo lo que quieras, si lo quieres transformar yo creo que es decisión propia”, explicó la influenciadora

Y aunque no dio detalles sobre el procedimiento que se va a realizar exactamente en su rostro, señaló que se pondrá una prótesis que la dejarán irreconocible.

“Me voy a hacer un cambio en mi rostro, me voy a colocar dos implantes, para ser más clara, en una parte de mi rostro (...) Me voy a hacer un cambio muy brusco, muy extremo, pero siempre lo he querido. Transformar nuestro cuerpo es decisión de cada quien y vamos a ver cómo me quedan las prótesis”, sostuvo.

Cabe recordar que, a inicios de noviembre Yina Calderón sorprendió y preocupó a sus seguidores cuando apareció adolorida por unas nuevas cirugías que se había realizado. Se trataba de un estiramiento facial, que se hizo “aprovechando la anestesia” de la última intervención que le hicieron en su cola.

Esa situación generó polémica en redes sociales, pero Calderón no había contado toda la historia sobre estas cirugías. En una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ del Canal Uno, la exprotagonista de Nuestra Tele confesó cuántas veces se abrió la herida de sus glúteos y por qué está inconforme con el resultado de su rostro.

“Yo no necesitaba eso”, aseguró Calderón al programa de chismes, refiriéndose al ‘lifting’ o ritidectomía que le realizaron en el rostro en su último encuentro con el bisturí.

Esa cirugía busca eliminar las arrugas del rostro estirando los músculos de la cara desde un punto cercano a la oreja; sin embargo, lo que relató Yina Calderón es que ella no estaba buscando eliminar arrugas, “porque no tengo”, sino que lo que quería era algo que le eliminara la papada, cosa que se logra con un procedimiento distinto, llamado lipopapada.

Entre risas, Yina Calderón dijo que seguramente se trato de un error de comunicación y el cirujano había entendido que ella quería un estiramiento. La influenciadora comentó que ya se curó de esta cirugía, aunque la cicatriz cerca a la oreja es notable.

“Yo busqué a mi cirujano para que me hiciera algo que me quitara la papada, porque ni con lipopapada ni con nada se me quita, yo he utilizado hasta planchas calientes para pegarla”, aseguró la creadora de las ‘putifiestas’ en la entrevista con el programa de entretenimiento.

Calderón comentó que siempre se ha sentido mal con la papada que tiene porque no ha sido fácil eliminarla.

“Yo despierto y me doy cuenta que lo que me hizo fue un lifting”, contó Calderón, quien también afirmó que es una cirugía que duele mucho y que no suele hacerse en personas jóvenes como ella, que tiene 29 años, sino personas que ya presentan muchas arrugas.

