Nataly Umaña reveló que padeció fuertes episodios de depresión en los últimos meses

Alejandro Estrada y Nataly Umaña. Foto: Instagram @alejoestrada

La pandemia ha dejado en la mayoría de los personajes de la farándula nacional un sin fin de inconvenientes entre los que se encuentran problemas de salud y económica, pues al no poder realizar nuevas producciones, sus ingresos se vieron perjudicados y en el peor de los casos, ha generado problemas de ansiedad y depresión.

Este es el caso de la actriz Nataly Umaña, a quien el encierro le jugó una mala pasada con su salud mental y emocional. La talentosa modelo contó en entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1, los duros momentos que vivió durante el encierro.

“Estuve seguramente depresiva pero no lo sabía, que me acostara y que llorara todo el día, no, nunca lloré pero si de pronto me empezó a dar duro la realidad del mundo y me hizo cuestionar muchísimas cosas y dentro de esas una pregunta, ¿será que vale la pena vivir?”, relató Umaña a las cámaras de ‘Lo Sé Todo’.

La talentosa actri, comenzó a cuestionarse el hecho de ver a muchas personas perder esa dura batalla o que como según ella misma lo indica, ‘no vale la pena vivir cuando esto puede acabarse en un abrir y cerrar de ojos’.

También agregó que de repente venían esos pensamientos que la hacían reflexionar, pero en esta oportunidad de manera positiva, al darse cuenta que lo tenía todo, hasta la misma posibilidad de vivir y contar el momento que vivió.

“De repente esa crisis existencial entró y dio un giro completamente diferente y me hizo pensar ‘ustedes son unos bendecidos, tienen comida, tienen salud, tienen vida’ entonces como decir ¡Dios mío gracias!”, recordó Nataly.

A pesar de los duros momentos que vivió durante el encierro obligatorio, la economía ha venido reactivándose en diferentes sectores y en esta oportunidad le tocó a Nataly Umaña, quien ya se encuentra lista para iniciar un nuevo proyecto en la televisión.

“Hay trabajo y vuelvo a la comedia, que me encanta hacerla, toda esa cuota de humor que necesitamos los colombianos con todo este tiempo tan difícil que vivimos”.

Asimismo, la pandemia sirvió para que la actriz y su esposo, Alejandro Estrada, fortalecieran mucho más su relación, aseguró que la perfección no existe y también hay peleas como en todas las otras parejas.

“Alejandro es un hombre muy noble, ecuánime, me entiende y el tema de hijos pues no sé, es un tema que no está cerrado, lo hemos hablado y para mí en lo personal yo digo ‘Ay Dios, vale la pena traer una criatura a este mundo como es de egoísta, como está de dañado, enfermo’”.

Un poco de la carrera de Nataly Umaña

La actriz tolimense ha trabajado tanto en televisión como en cine. En este primer campo algunas de sus telenovelas más populares son: ‘Los Reyes’ (2005), ‘Zona rosa’ (2007), ‘El cartel’ (2008), además de las producciones internacionales ‘La imperdonable’ (2015), ‘Por amar sin ley’ (2018), entre otras.

En cuanto a la pantalla grande ha estado en largometrajes como ‘Esto huele mal’, estrenada en 2007 con Jorge Alí Triana como director. En la película también participaron Luis Fernando Montoya, Valerie Domínguez, Diego Cadavid, entre otros.

Un poco de la carrera de Alejandro Estrada

Colombia conoció al cucuteño en ‘Protagonistas de Novela’ en su versión de 2004.

Dejando atrás el reality trabajó en telenovelas como: ‘Tu voz estéreo’ (2009), ‘El estilista’ (2014), ‘Venganza’ (2017), ‘Las muñecas de la mafia 2’ (2019) y otras más.

