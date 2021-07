“He peleado con Dios, conmigo misma”: el duro relato de la presentadora Adriana Betancur

Adriana Betancur

La presentadora Adriana Betancur, quien desde hace ya un largo tiempo está alejada de la presentación en la televisión colombiana, ha venido batallando con una insuficiencia renal desde 2010. Luego de varios procedimientos médicos para salvar su vida, incluyendo un trasplante de riñón, Adriana se une, de nuevo, a la multitudinaria lista de personas que esperan la donación de un órgano, pues el riñón que le fue trasplantado hace siete años ya no funciona en su cuerpo.

Este martes 6 de julio, en una entrevista con Semana, la presentadora contó detalles sobre esta enfermedad que también la ha afectado físicamente.

“Llevo más de 10 años en este proceso con mi salud, he estado en un montón de campañas, la semana pasada por una peritonitis retuve líquidos, resulta que me inflamé y quedé con mi cara completamente desfigurada, mi cuerpo también estaba lleno de agua me asusté muchísimo y dije siempre estoy mostrando la buena cara, esta vez voy a mostrar lo que realmente está pasando”, manifestó Betancur.

Durante la entrevista, la presentadora paisa abrió su corazón y sostuvo que esta enfermedad llegó en el mejor momento de su carrera profesional, y aunque esto no evitó que persiguiera sus sueños, si fueron años difíciles.

“Estaba en la edad más productiva de mi juventud, estuve enferma, estuve trabajando en televisión, viajando, pero hay veces el malestar es impresionante, pero aparte amanezco con el corazón espichado y digo: ‘Dios te he pedido que me sanes’ y sigo con esto. He peleado con Dios, con el novio de turno, conmigo misma, con mi mamá porque es muy duro y no solo el paciente sufre sino todo su entorno”, contó Adriana.

Respecto a la espera para recibir la donación del órgano, la presentadora se refirió complicado proceso por el que hay que pasar en el país.

“Es un tema lento, demorado, la lista de espera es cada vez más grande, hay tres mil personas en la lista de espera. Yo soy trasplantada hace siete años, lastimosamente ninguno de mi familia es compatible, entonces durante un año y medio estuve en lista de espera y mientras tanto en diálisis, empecé a hacer un rechazo hace un año, aunque he cuidado mi riñón con dieta”.

Cabe recalcar que, en 2019 la modelo ya había alertado de su necesidad de un nuevo trasplante de riñón, pues, durante esos días, tuvo una fuerte recaída.

Asimismo, Betancur recordó cuando se enteró que padecía de esta complejidad, expresando que al principio los médicos le habían diagnosticado una enfermedad completamente diferente.

“Esta enfermedad me llegó silenciosa y cuando menos pensé mis riñones estaban funcionando en un tres por ciento y me hicieron un mal diagnostico, me dijeron que tenía lupus y duré dos años en tratamiento, y resulta que no tenía eso”, detalló durante la entrevista en Semana.

Fue hace unos días cuando la expresentadora de ‘Muy Buenos Días’ publicó, en sus redes sociales, una foto que preocupó a sus seguidores. Se le veía a ella con el rostro hinchado. En una entrevista con la sección del noticiero del Canal RCN‘Superlike’ la comunicadora reveló que tuvo peritonitis, una condición que se desarrolló en su cuerpo a causa de una infección. La inflamación en su cuerpo se dio a causa de la retención de líquidos y toxinas.

“Me dio una peritonitis, una inflamación en la cavidad peritoneal, por una infección; dejé de eliminar líquidos entonces llegué a pesar 10 kilos más, que era de puro líquido y toxinas que no podía eliminar”, detalló la también empresaria. “Fui trasplantada hace siete7 años, pero estuve de malas y el riñón que me donaron no duró sino esos siete años”, reveló. De acuerdo con las cifras entregadas por ese noticiero, por el momento hay un listado de cerca de 3.000 personas que están a la espera de un trasplante, además, en épocas de pandemia, la cifra de donaciones se ha reducido en un 43%.

La expresentadora de 'Muy buenos días', Adriana Betancur, contó sobre su complejo estado de salud. Foto: Instagram Adriana Betancur.

SEGUIR LEYENDO: