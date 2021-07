James Rodríguez se confesó con Ibai Llanos y contó por qué no publica mensajes de apoyo a la selección Colombia

Este martes 6 de julio, James Rodríguez volvió a aparecer y contó por qué no sube mensajes de apoyo a la selección Colombia en redes sociales, como sí lo hace Falcao quien tampoco fue convocado por Reinaldo Rueda para esta Copa América.

El jugador del Everton estuvo en una transmisión del partido junto al ‘streamer’ español Ibai, quien está transmitiendo la Copa América por Twich, luego de comprar los derechos para España, junto a Gerard Piqué.

En la aparición de Rodríguez, el jugador habló sobre las críticas que ha recibido las últimas semanas por su evidente falta de apoyo a los jugadores de la selección Colombia.

El cucuteño dijo que él no tiene la necesidad de poner una publicación en redes sociales para mostrar a sus compañeros que los apoya y dijo que les deseaba lo mejor.

“Desde la distancia, apoyándolos siempre. Me tocó quedar afuera ahora, pero ojalá que hagan un buen partido. Están haciendo las cosas bien. Esperemos que puedan pasar. Yo sé que es duro, Argentina está pasando por un buen momento, Messi está haciendo las cosas bien, pero aquí dándoles fuerza para que todo salga bien”, dijo el jugador.

Así mismo dijo que estaba con los jugadores y les deseó suerte en la Copa América, antes del partido contra Argentina.

La gente ve que no pongo fotos, no pongo cosas, pero de todo corazón quiero que todo salga bien. Yo soy alguien que no tiene por qué poner un tuit, o una historia, o un post para poderlos apoyar. De todo corazón, estoy con ellos para que todo salga bien hoy.