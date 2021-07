Gustavo Petro calificó al presidente Iván Duque de “dictador”

Presidente de Colombia Iván Duque - Senador de Colombia Gustavo Petro.

Luego de conocerse la contundente respuesta del presidente de Colombia, Iván Duque, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la presentación de su informe sobre la situación en el país durante el paro nacional, uno de los principales detractores del primer mandatario se refirió al tema y le lanzó duras críticas, se trata de Gustavo Petro.

En su Twitter, el líder de la Colombia Humana no se ahorró sus cuestionamientos a quien lo derrotó en las elecciones del 2018 y le dijo: “Como todo dictador Duque desatenderá las recomendaciones de la CIDH”.

Además, aseguró que el Gobierno nacional es un “paragobierno” y le rememoró al mandatario algunos de los lamentables sucesos que ocurrieron durante el paro nacional:

“Vimos 82 jóvenes morir bajo las fuerzas del gobierno y del paragobierno. Se trata de crímenes contra la humanidad por su sistematicidad y al ser crímenes contra la humanidad, la humanidad toda puede juzgar a los responsables”, trinó Petro en respuesta a un tuit del embajador Alejandro Ordóñez quien se refería al tema.

En su pronunciamiento de esta mañana, el presidente Duque aseguró que “aquí nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, a lo que Petro le respondió pidiéndole que no avale los crímenes del Estado y lo responsabilizó del descontento de la juventud colombiana: “Precisamente, presidente, porque nadie puede recomendar a un país ser tolerante con la criminalidad es que la sociedad colombiana no puede tolerar el crimen de Estado Usted, presidente, por no dialogar con la juventud decidió convertir la política pública en acto de criminalidad”, precisó el también senador.

Las agrias críticas del precandidato presidencial se dan luego de la impetuosa respuesta que Iván Duque envió al organismo, en las últimas horas.

“Yo creo que aquí tenemos que ser claros, aquí nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad, nosotros hemos sido un Gobierno respetuoso, como se lo hemos expresado a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía”, expresó el presidente.

El mandatario de los colombianos volvió a condenar los bloqueos y aseguró que su Gobierno seguirá tomando acciones frente a dichos sucesos: “Los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos, vimos niños morir en ambulancias, vimos ciudades desabastecidas, vimos personas perder el empleo al ser restringidas en su movilidad por cuenta de esos bloqueos y esos bloqueos están claramente condenados en nuestro código penal”, subrayó Duque.

Entre sus principales recomendaciones, la CIDH pide sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y confirmó que en el país hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la institución. Tras dicho análisis, el primer mandatario recalcó:

“Eso no es un tema de capricho en Colombia. Desde prácticamente el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable sobre todo corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado y era que en los años que la Policía estuvo en el gobierno se politizó y eso desató en el país grandes brotes de violencia”, mencionó.

ESTE ES EL PRONUNCIAMIENTO DEL PRESIDENTE DUQUE:

Duque responde duramente a CIDH / Twitter Alejandro Ordoñez

Entre tanto, la CIDH explica que, con la salida de la Policía de la cartera de Defensa, se debe “garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos”. Además, la presidenta de la entidad, Antonio Urrejola, dijo que la recomendación de separar a la Policía y al Esmad del Ministerio busca que “se evite una visión militar en la Policía” y que más allá de dicha acción, quieren es que se cumplan los mínimos de respeto y seguridad.

