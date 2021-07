Murió la actriz de radio y televisión Lucy Colombia Arias

Este 5 de julio falleció la actriz de radio y televisión Lucy Colombia Arias. La mujer de 82 años fue famosa por la serie radial Kalimán y sus papeles en telenovelas como Yolombó, Los cuervos, El siete mujeres y Una mujer de cuatro en conducta, que son consideradas clásicos de la televisión.

También participó en producciones como Lejano Azul, Un Tal Bernabé Bernal, La Mala Hierba, La Red, Marina de noche, Garzas al Amanecer, Carmentea, Don Camilo y Flor de Invierno.

La mayoría de sus papeles fueron como actriz de reparto, pero logró ganarse un lugar en el corazón de los colombianos que la vieron por muchos años en la televisión colombiana. Actores Sociedad Colombiana de Gestión fue la organización que dio a conocer la muerte de Arias, a través de un comunicado.

Su voz, su ángel y su ímpetu fueron claves para la creación de este sueño llamado Actores S.C.G., pues ella fue parte de los 42 socios fundadores que plantaron la semilla en 1987 para la creación formal de nuestra entidad. A su familia, amigos y colegas les enviamos un mensaje de fortaleza para sobrellevar este triste momento.

La última vez que se le pudo ver en pantalla fue en una entrevista con el programa “La Red”, donde contó con nostalgia su paso por la radio y la televisión. Allí aseguró que lo más importante de su carrera fue el “respeto por su profesión y compañeros”.

En el programa de chismes, Lucy también contó que en los últimos años sufrió una enfermedad crónica pulmonar denominada EPOC, que le afectaba considerablemente sus pulmones.

Los famosos colombianos que enfrentaron la pérdida de uno de sus padres en este 2021

La actriz Natasha Klauss

La celebridad colombiana – que nació en Cali, pero creció en Barranquilla – compartió, el pasado 15 de febrero, que su padre Víctor Rastapkevicius – oriundo de Uruguay y de padres lituanos – había fallecido.

Rastapkevicius que, junto a su esposa se había radicado en Colombia hace aproximadamente cinco décadas, sufría de un cáncer terminal.

Los hijos de Jorge Oñate

El 28 de febrero murió en Medellín ‘El Jilguero de América’. El cantante de vallenato estuvo gravemente enfermo por Covid-19 que, tras superarse, le dejó secuelas. Pasó más de un mes hospitalizado y finalmente falleció, según reportaron medios nacionales, “por complicaciones derivadas del covid-19”.

El homenaje a Jorge Oñate en el Festival de la Leyenda Vallenata quedó fijado en el calendario para 2022, es decir, para la versión número 55 del evento.

La actriz Isabel Cristina Estrada

El pasado 20 de marzo la actriz, Isabel Cristina Estrada, debió despedirse para siempre de su madre, quien falleció por un cáncer de páncreas que le hizo metástasis. La enfermedad le fue detectada un par de semanas antes de morir.

En diálogo con Lo Sé Todo, la paisa habló de cómo sobrellevó la situación. “Ella venía con una indisposición no se sabía cómo de qué y la estábamos llevando al internista, al gastroenterólogo. Se sentía incómoda como del esófago (…) un sábado la llevaron a urgencias y ahí detectaron que tenía cáncer terminal de panceras con metástasis en varias partes”.

La actriz y cantante Diana Ángel

Óscar Ángel Ángel perdió la vida por causa del Covid-19. La actriz compartió la noticia el 16 de abril.

Al igual que su colega, Isabel Cristina Estrada, Diana Ángel habló del fallecimiento de su progenitor en entrevista con Lo Sé Todo, programa para el que comentó que el Covid-19 enfermó fuertemente a su padre y “en muy pocos días el virus se lo llevó”.

Carlos Vives

La muerte del médico Luis Aurelio Vives, padre del intérprete de ‘Déjame entrar’, se conoció a principios de abril.

“Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el “Nene Chu”. Y hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él”, escribió el cantante en Instagram.

El reguetonero caleño Kevin Roldán

De acuerdo con medios nacionales Peter Wilman Roldán Mejía falleció en la ciudad de Medellín el pasado 30 de abril y, algunos portales aseguran que la causa del deceso fue el Covid-19, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por su familia.

“Due el día más triste de mi vida, el día que la persona que más amo en el mundo partió hacia el cielo. No tengo palabras para agradecer lo que hiciste por mí, ayer se fue mi papá, mi hermano, mi mejor amigo, mi socio, el mejor mánager del mundo, la persona que creyó en mi sin pensarlo dos veces, te amo y sé que estás con nosotros cuidándonos y amándonos desde el cielo”, escribió el intérprete de ‘Si no te enamoras’ en Instagram.

