Ofrecen millonaria recompensa para dar con el paradero del hombre señalado de abusar de 15 niños en Medellín

Denuncian que 14 niños menores de cinco años fueron abusados en jardín infantil en Medellín.

El aberrante caso de presuntos abusos sexuales a 14 menores de cuatro años en el centro infantil ‘Pequeños Exploradores B’, en el barrio Santa Cruz de Medellín, que se conoció el pasado 30 de junio, tiene conmocionado a Colombia.

Este lunes festivo, la alcaldía de Medellín se pronunció y ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien ayude a capturar a Ismael Dario Lopera, conocido como ‘Manolo’, acusado por el delito de acceso carnal violento. La recompensa la dio a conocer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por medio de su cuenta de Twitter.

“No vamos a descansar hasta dar con el paradero de Ismael Dario Lopera alias Manolo quien tiene orden de captura por el delito de acceso carnal violento de menores en hechos que todos deploramos. La Alcaldía ofrece 50 millones de recompensa por información que permita su captura”, manifestó el alcalde Daniel Quintero, a través de sus redes sociales.

No vamos a descansar hasta dar con el paradero de Ismael Dario Lopera alias Manolo quien tiene orden de captura por el delito de acceso carnal violento de menores en hechos que todos deploramos. La Alcaldía ofrece 50 millones de recompensa por información que permita su captura. pic.twitter.com/9PU2sW89i8 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 5, 2021

Cabe recalcar que, es la primera vez que se conoce públicamente el nombre completo de este hombre, encargado de la manipulación de los alimentos del centro y el cual estaría vinculado desde 2018 al lugar, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Luego de que se diera a conocer el caso de abuso sexual, se han denunciado 52 casos de violencia sexual contra menores custodiados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de ellos, 40 casos son mujeres y 12 son hombres.

Frente a la investigación, la subdirectora general del ICBF, Liliana Pulido, señaló que no tiene información porque no es competencia de la entidad, pero que están haciendo acompañamiento a la Fiscalía. Además, junto a otras entidades están creando lineamientos para que este caso no vuelva a suceder.

“Ayer mismo hicimos una reunión con UNICEF para establecer unos lineamientos que ellos manejan para que estos casos no se repitan. Además, con el Gobierno Nacional venimos trabajando en una iniciativa para proteger a los niños de nuestro país”, contó Liliana Pulido.

Una de las implicadas dentro de los hechos es Trinidad Cecilia Flórez López, profesora del establecimiento educativo, y quien lleva trabajando ocho años allí. La primera denuncia fue interpuesta el pasado 19 de junio por parte de una de las madres de los pequeños, y la cual fue comunicada a la docente. Según ella, al conocer dicha información, se la trasladó a la coordinadora:

“Yo llamé a mi equipo interdisciplinario para gestionar que empezaran a activar los protocolos que se activan en la sede y eso se hizo, pues la psicóloga se puso en comunicación con la mamá. De hecho, yo también en varias ocasiones llamé a la mamá para estar pendiente de la condición del niño, pero no recibía una buena respuesta pues ella estaba demasiado enojada”, expresó Flórez a la opinión pública.

La mujer se encuentra a cargo de uno de los grupos en los que dividen a los menores, y su objetivo siempre ha sido acompañar el proceso de crecimiento de los menores: “Soy responsable por el cuidado de mis niños y niñas, responsable de educarlos, orientarlos en el desarrollo de ellos para las habilidades de su vida. También responsable de orientar y acompañar a las familias en alguna inquietud que tengan con respecto al desarrollo de sus niños”.

Además, añadió que nunca perdió de vista a los infantes, pues permanece en constante compañía de ellos: “Yo recibo a los niños a sus familias desde el momento que entran en la mañana y no los pierdo de vista hasta que salen a las 4:30 de la tarde. Todo el tiempo estoy en el acompañamiento con ellos junto con mi auxiliar”.

Asimismo, dijo que el presunto abusador tuvo poca interacción con los pequeños, entre febrero y marzo, cuando el establecimiento retornó a la presencialidad: “El único contacto que él tuvo con el niño fue ahorita solamente para toma de temperatura y ofrecía la caja de los tapabocas, pero todas las demás profes estábamos en el sitio. Fue la coordinadora la que le pidió ayuda en esa tarea pues faltaba personal y solo llegaba hasta el día siguiente”.

